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DHA :  İçişleri Bakanlığı : Son 1 haftada yurt içinde; aralarında 1 milyon TL ödül ile 'Yeşil' listede aranan Ferhat Yılmaz (K) Murat Dağ'ın da olduğu toplam 28 (9 ÖLÜ, 4 SAĞ, 15 TESLİM) terörist etkisiz hale getirilmiştir

18 Aralık 2017 13:09

DHA :  İçişleri Bakanlığı : Son 1 haftada yurt içinde; aralarında 1 milyon TL ödül ile \'Yeşil\' listede aranan Ferhat Yılmaz (K) Murat Dağ\'ın da olduğu toplam 28 (9 ÖLÜ, 4 SAĞ, 15 TESLİM) terörist etkisiz hale getirilmiştir.  

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