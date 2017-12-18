DHA : İçişleri Bakanlığı : Son 1 haftada yurt içinde; aralarında 1 milyon TL ödül ile \'Yeşil\' listede aranan Ferhat Yılmaz (K) Murat Dağ\'ın da olduğu toplam 28 (9 ÖLÜ, 4 SAĞ, 15 TESLİM) terörist etkisiz hale getirilmiştir.