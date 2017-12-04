DHA : CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte belge soruşturması dışında gönderilen paralarla ilgili usulsüzlük olup olmadığı yönünde soruşturma başlattığını öğrendik
04 Aralık 2017 18:25
DHA : CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın sahte belge soruşturması dışında gönderilen paralarla ilgili usulsüzlük olup olmadığı yönünde soruşturma başlattığını öğrendik
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