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DHA : CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte belge soruşturması dışında gönderilen paralarla ilgili usulsüzlük olup olmadığı yönünde soruşturma başlattığını öğrendik

04 Aralık 2017 18:25

DHA : CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın sahte belge soruşturması dışında gönderilen paralarla ilgili usulsüzlük olup olmadığı yönünde soruşturma başlattığını öğrendik

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DHACHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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