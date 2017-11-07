DHA:Kocaeli\'nin Dilovası İlçesi\'nde bulunan kimyasal depolama sahasında bir tanker patladı, olay yerine Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez ve Çayırova\'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

