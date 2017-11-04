DHA : TSK : Şırnak kırsalında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtında 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir
04 Kasım 2017 18:18
DHA : TSK : Şırnak kırsalında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtında 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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