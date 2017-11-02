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flaş DHA :  TSK : Şemdinli'de  6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit oldu

02 Kasım 2017 13:37

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DHA :  TSK : Şemdinli\'de  6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit oldu.  Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir

\"02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir.

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