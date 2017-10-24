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DHA:Niğde Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Akdoğan' ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün  yapılan seçimde Ak Parti' nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26' sının oyunu alarak yeni başkan seçildi

24 Ekim 2017 18:33

DHA:Niğde Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Akdoğan\' ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün  yapılan seçimde Ak Parti\' nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26\' sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.

 

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