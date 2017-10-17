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DHA : Emniyet Genel Müdürlüğü : 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır

17 Ekim 2017 16:47

DHA : Emniyet Genel Müdürlüğü : 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

\"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya\'nın eşi İlyas Kaya\'nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır. FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir.\"

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