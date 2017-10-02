T24 LogoT24 Logo
Gündem

flaş 

DHA : Dışişleri Bakanlığı : ABD'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda  kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk

02 Ekim 2017 19:07

DHA : Dışişleri Bakanlığı : ABD\'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda  kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk.   Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır. Bu menfur  saldırıyı  kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADışişleri BakanlığıABD Las VegasOlaylaLos Angeles BaşkonsolosluğumuzcaBuABDSaldırıdaAllah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24