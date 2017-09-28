DHA : Baykal ve eski MHP milletvekillerine yönelik kaset kumpası soruşturması tamamlandı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP\'li milletvekillerine ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşılmasına yönelik yürütülen, kamuoyunda \'kaset soruşturması\' olarak bilenen soruşturma tamamlandı. Aralarında Fetullah Gülen\'in de bulunduğu 171 şüpheli hakkında, \'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme\', \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma\', \'Siyasi Hakların Kullanılmasını Engelleme\', \'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek\',\'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek\', \'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek\', \'Kamu Görevlisinin Sahteciliği\', \'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme\' suçlarından dava açıldı.