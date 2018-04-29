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Dünya
BBC Türkçe

Flamingoların tek ayak üstünde durmasının sırrı ne?

ABD'li araştırmacılar, flamingoların tek ayak üstünde durarak, kaslarını aktif şekilde kullanmadıkları ve böylece daha az enerji harcadıklarını ortaya çıkardı. Kadavralar bile bu duruşla ayakta kalabildi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li bilim insanları, flamingoların tek ayakları üstünde durarak daha az enerji harcadığını açıkladı.

Flamingolarla özdeşleştirilen bu duruşun nedeni bir süredir merak konusuydu.

ABD'de bir grup araştırmacı, flamingoların tek ayaklı duruşları sayesinde aktif olarak kaslarını çalıştırmalarına gerek olmadan, enerjilerini kendilerine saklayabildiklerini ortaya çıkardı.

Bu pasif mekanizma, flamingoların 'gururlu' bir görüntü sergilemelerini sağlıyor. Elbette ayakta yorulmadan kestirmelerini de...

ABD'nin Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, hem yaşayan hem de ölü kuşlar üzerinde deneyler yaparak flamingo kadavralarının bile hiçbir destek almadan bu şekilde ayakta durabildiğini gördü.

Buna, "pasif yerçekimsel duruş mekanizması" adı verildi.

BBC'ye konuşan araştırma ekibinden Prof. Young-Hui Chang, "Kuşa önden baktığınızda, tek ayakları üzerinde durduklarında diğer ayağın doğrudan bedeninin altında, yatay ve içe dönük durduğunu görürsünüz. Bu, ayakta durma mekanizması için ihtiyaç duyduğunuz duruş" dedi.

Ancak ölü flamingolar aktif kas kuvveti gerektiren iki ayak üzerinde duruşu sağlayamıyor. Diğer ayak da dikey olduğu an, denge bozuluyor.

Öte yandan, bu kuşların sabit kalması ve başka hareketler yapmaması, duruşun devamı için önemli. Örneğin flamingolar eğildiğinde ya da bağırdığında, tek ayakla yerlerinde durmakta zorlanıyorlar.

Bazı araştırmacılarsa, flamingoların vücut ısılarını ayarlamak için bu duruşu tercih ettiğini söylüyor.

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