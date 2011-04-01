-FİZY.COM TEKRAR YAYINDA İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Müzik portalı ''fizy.com'' tekrar yayına başladı. Turkcell tarafından yapılan açıklamada, Turkcell'in satın aldığı popüler müzik portalı fizy.com'un tekrar internette yayına başladığı belirtildi. Fizy.com'un bugün itibariyle kullanıma açıldığı, müzikseverlerin yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı ücretsiz olarak dinlemenin keyfini sürmeye devam edeceği kaydedildi. Açıklamada verilen bilgiye göre, 2008 yılından bu yana müzikseverlere hizmet veren fizy.com'un yaklaşık 1 milyon üyesi bulunuyor. Fizy.com tutkunları her gün ortalama yarım saatten fazla müzik dinliyor. Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, fizy.com'un yeniden açılmasıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: ''Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiziki müzik pazarı giderek daralırken dijital müzik pazarı daha da büyüyor. Ancak bu büyüme ile birlikte korsan müzik oranı yüzde 95'lere ulaşmış durumda. Turkcell olarak 2005 yılından bu yana müzik sektörünün büyümesi ve korsana karşı mücadeleye öncülük ediyor, müzikseverlerin ve dijital müziğin yasal platformlarda kalması için büyük rol oynuyoruz. Böyle bir ortamda her gün yüzbinlerce kişinin şarkı dinlediği fizy.com'un müzikseverlere ücretsiz olarak hizmet vermeye devam etmesi bizim için önemliydi.''