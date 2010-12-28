Fizy kapatıldı

T24- Türkiye'nin uluslararası internet markalarından Fizy.com'a Türkiye'de erişim, Mü-Yap'ın başvurusu üzerine mahkeme tarafından engellendi.



Dünyada en çok tanınan Türk internet markalarından Fizy.com, T.C. Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nın 17.12.2010 tarih ve 2010/93 sayılı kararı gereği Basın Muhalefet Kanununa aykırı yayınlar yaptığı gerekçesiyle engellendi.

Erişime kapatma kararı, Mü-Yap tarafından korunmakta olan eserlerin telif bedelleri ödenmeksizin yayınlanmasına devam edilmesine istinaden yapılan başvuru sonucunda, Beyoğlu Basın Savcılığı tarafından verildi. Savcılığın 'önleyici tedbir' kararı ilgili makamlara iletildi.

Ünlü Mashable sitesi tarafından düzenlenen yarışmada finale kalan site eğer ödüle layık görülürse ilk kez kapatılmış bir site ödül almış olacak. Ödüller 6 Ocak 2011'de açıklanacak.

Müyap’ın hangi sanatçıların hangi eserleri için başvuruda bulunduğu bilgisi ise henüz yok. Fizy.com'un tüm dünyada günde ortalama 600 bin'in üzerinde ziyaretçisi bulunuyor. Fizy'nin en önemli özelliği bir Türk markası olması ve başkalarının aksine yurtdışında değil Türkiye'de servis vermeye devam etmesi.

Fizy'nin erişiminde yaklaşık 75 milyar mp3 olmasının yanı sıra 30 dilde hizmet verebildiği için artık dünya çapında bir Türk markası olarak tanınıyor. Site, aralarında New York Times'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü yabancı basın kuruluşuna başarılarıyla haber olmuştu.







Fizy kurucusu Ercan Yaris: Telif ödemelerini yaptık





Fizy internet sitesinin kurucusu Ercan Yaris, Mü-Yap'ın başvurusu üzerine Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nın aldığı kapatma kararı üzerine kendi blogunda açıklama yaptı. Yaris, Mü-Yap'ın telif haklarını ödemedikleri iddiası üzerine "legal olan bir siteyi kapatan, sözleşmesi bulunan ve telif ödemelerini "faturalı bir şekilde" meslek birliklerine yapan, türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde herşeyi kayıt altında olan bir "limited şirkete" ait web sitesinin bu şekilde kapatılmasına sebep olan bazı kişilerin "görevi kötüye kullanması" konusundaki yorumlarını telif ödediğimiz sanatçıların ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.



Ercan Yaris'in açıklaması şöyle:



selam, hoşgeldin,

yalnızca 2 dakikanı ayırabilir misin? çünkü özet geçmeyeceğim.

biz fizy ekibi. seni çok seviyoruz. ve sana minnettarız. sayende büyüdük, buralara kadar geldik. 700 bin günlük tekil ziyaretçimiz oldu. sen de onlardan birisisin. çok teşekkürler.

son 6 aya oranla %400 büyüdük. senin sayende birçok ülkenin dev gazetelerinde, büyük kanallarında ülkemizden, türkiye'den övgüyle bahsettiler. harika değil mi? hepsi senin sayende.

seni üzmemek için fizy üzerinde hep az reklam gösterdik. hep senin ihtiyaçlarına önem verdik. küçük ekibimizle, sadece 3 kişilik ekibimizle (evet 3 kişiyiz) yüksek efor sarfettik. sana hizmet ettik. ve sayende buralara geldik. gerçekten teşekkürler.

dünya'nın en prestijli internet ödüllerinden mashable awards'da ilk 5'e kalarak finalist olduk. bize orada da destek verdin. ülkemizden, türkiye'den daha önce hiç bir sitenin finallere kalamadığı mashable ödüllerinde bugün ilk 3'e kaldığımız ve dev ödül töreninde ülkemiz adına 6 ocak'ta ödül alacağımızı öğrendik. ödül törenine apple, facebook, yahoo, google gibi dev şirketlerin yöneticileri de katılacak. orada o ödülü gururla alacağız. hepsi senin sayende. gerçekten teşekkürler.

derecemiz ne olursa olsun, kaçıncı olursak olalım, last.fm, pandora gibi dünya devi markalarla birlikte yarıştığımız oylamada alacağımız ödülü sana armağan ediyoruz. çünkü onu "sen" hak ettin. onu türk internet kullanıcıları hak etti. türk olduğumuzu her platformda ortaya koyduk. türklerin de başarılı projeler yapabileceğini göstermek istedik. insanların gözünü sen üzerimize çektin. senin sayende sorumluluğu öğrendik.

ardından rakiplerimiz geldiler. çoğaldılar. hepsi müzik piyasasına milyonlarca dolar ödediler. reklam harcaması yaptılar. üyelerine birşey verdiler, karşılığında para aldılar. kar ettiler.

ama seni fizy'den alamadılar. başarılı olamadılar. milyonlarca dolar harcamaya rağmen 3 kişilik ekibe karşı başarılı olamadılar. hepsi senin sayende.

bazı büyük gruplar fizy'nin kapanması için baskı kurdular. yabancı sitelere dokunmayan telif hakkı sahipleri, şahıslar; yurt dışında da ülkesini başarıyla temsil eden bir "türk" sitesinin yayın hayatını bitirmesini istediler. kendi ülkelerinden çıkan uluslararası başarı yakalamış bir site için "x sitesi varken ona ne gerek var" diyerek kendi başarısızlıklarını kapatmaya çalıştılar. ve şu an bunu başardılar. ya da kısa bir süre için başardıklarını sanıyorlar.

buraya kadar normal. normal olmayan ise mü-yap başkanı bülent forta'nın açıklaması. onun açıklamasını okuyana kadar bu açıklamayı yapmayı düşünmüyordum bile.

bülent forta'nın açıklamasından alıntı

"fizy ile bu karardan önce 7 ay içinde 20'ye yakın toplantı yaptık. 5 ayrı iş planı sunduk. ama kendileri hiçbir plana yanaşmadılar." "fizy bize, şarkıları 100 liralık kullanırız ama 5 lira öderiz diyorlar. bunu asla kabul edemeyiz."

bülent forta'nın açıklamasından alıntı

bu yazıya vakit ayıran çok değerli türk internet kullanıcısı,

biliyorsun fizy'de ziyaretçi memnuniyetini ön planda tutmaya çalıştık, çok reklam almadık. buna rağmen açıldığımız hafta itibariyle mü-yap yetkilileri ile yasallaşmak için görüşmelere başladık ve sözleşme yaptık. telif hakkımızı her ay ödedik.

geçtiğimiz günlerde sözleşmemizin yenilenme tarihi geldiğinden bülent forta ve ekibiyle birçok kez toplantı yaptık. "ödediğiniz fiyattan artık hizmet veremeyiz, yeni fiyat bu" dediler. tamam dedik. fiyatı katlaya katlaya arttırdılar. buna rağmen tamam dedik. ardından 2 şart daha sundular. tam verdikleri 2 şartı da kabul ettiğimizi söyleyecektik... ki..

telefonlarımıza çıkmadılar. maillerimize dönmediler. vakit geçirdiler..

sonra bir gün çıktılar. verdikleri 2 şartı da kabul ettiğimizi söyledik. tamam biz size yönetim kuruluyla konuşup dönelim dediler.

ve yine telefonlarımıza çıkmadılar. maillerimize dönmediler. vakit geçirdiler..

sonra bir gün yine çıktılar. yönetim kurulu verdiğiniz teklifi kabul etmedi dediler. (tüm yazışmalarımız kanıt niteliğinde mahkemeye sunulmak üzere saklanmaktadır. bu yüzden şu an için burada paylaşamıyorum. ama mahkeme sürecinde zaten hepiniz kanıtlardan haberdar olabileceksiniz)

burada dikkat etmenizi rica ettiğim bir husus var. "yapmış olduğunuz son öneri yk (yönetim kurulu) tarafından uygun bulunmadı" cümlesi.

lütfen dikkat! teklifi yapan mü-yap mıydı? biz miydik? biraz kafanız karışmış olmalı değil mi? :)

biz her şarta rağmen "mü-yap'ın yaptığı" teklifi kabul eden tarafız. bunun üzerine avukatlarımızı da yazışmaya dahil ederek 13 ve 14 aralık 2010 tarihli yazışmalarımızda acil anlaşmak istediğimizi, tekliflerini zaten daha önce kabul etmiş olduğumuzu anlatan mailler attık. (bunlar da duruyor)

telefonlarımıza çıkmadılar. maillerimize dönmediler. vakit geçirdiler. ama bunu zaten yukarıda söylemiştim, biliyorsunuz.

neden sürekli oyaladılar diyorum biliyor musunuz? çünkü ortada 3 gün içerisinde yanıt verilmesi gereken ihtar vardı. biz bu süre zarfında ihtar süresi geçmeden itiraz etmek istedik. ama kendilerine ulaşamadık.

bunun üzerine bülent forta'nın açıklamasını neye dayanarak yaptığını, bir hukuk devleti sınırları içerisinde nasıl doğru olmayan beyanat verdiğini, bu gücü nereden (?) aldığını, ortada birşey yokken fizy gibi uluslararası bir projeyi nasıl kapattırabildiğini anlamakta güçlük çekiyorum.

avukatlarımız sayın gökhan ahi ve sayın erdem türkekul bahsi geçen durum hakkında biraz önce itiraz dilekçemizi verdiler.

legal olan bir siteyi kapatan, sözleşmesi bulunan ve telif ödemelerini "faturalı bir şekilde" meslek birliklerine yapan, türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde herşeyi kayıt altında olan bir "limited şirkete" ait web sitesinin bu şekilde kapatılmasına sebep olan bazı kişilerin "görevi kötüye kullanması" konusundaki yorumlarını telif ödediğimiz sanatçıların ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

saygı ve sevgilerimle,

ercan yaris - kurucu