Fiziksel aktivite önemli

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Doç. Dr. Ali Coşkun, obezite ve aşırı kilonun genç yaşlardan itibaren kalp-damar hastalıklarının artmasına yol açtığını belirterek, fiziksel aktiviteye gereken önemin verilmesiyle bunların ortadan kalkabileceğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığının ''Yaşamın Her Alanında Fiziksel Aktivite Kampanyası'' çerçevesinde, ''Masa Başında Egzersiz Programı'' tanıtıldı.



Coşkun, burada yaptığı konuşmada, masa başında egzersiz programının hedef kitlesinin resmi kurumlarda masa başında çalışanlarla öğrenciler olduğunu belirterek, bu kapsamda hazırlanan CD ve broşürlerin baş, boyun, eklemlere yönelik görsel ve sesli eğitimleri içerdiğini bildirdi.



Kampanyanın, yolculukta egzersiz programıyla devam edeceğini kaydeden Coşkun, bunun için hazırlanan CD'lerin otogar ve garların yanı sıra uçak, tren ve şehirlerarası otobüslerde gösterilmesinin planlandığını söyledi.



Kampanyanın, hareketli yaşamın her alanda desteklenmesi için düzenlendiğini ifade eden Coşkun, ''Obezite ve aşırı kilo, genç yaşlardan itibaren kalp-damar hastalıklarının artmasına yol açıyor. Eklemlerdeki hareket kısıtlılığı da çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Fiziksel aktiviteye gereken önemin verilmesiyle bu sağlık sorunları ortadan kaldırılabilir'' dedi.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanı Cengiz Kesici de sağlığın korunmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine işaret ederek, bu alanda toplumsal bilincin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.



Obezite ile mücadele ve hareketli yaşam konusunda ulusal eylem planının 1 ay içinde gündeme geleceğini bildiren Kesici, hareketli yaşamın benimsenmesiyle kalp-damar hastalıklarının yüzde 50, hipertansiyonun ise yüzde 30 oranında azaldığını anlattı.



Kesici, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilerin yer aldığı internet sitesinin yakında hizmete gireceğini belirtti.



Çocuklarınızı spora başlatın



Dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Taner Sağır ise 9 yaşından beri spor yaptığını, spor yaparken kendisini çok rahat ve zinde hissettiğinisöyledi.



Ailelere ''çocuklarını spora başlatmaları ve kendilerinin de fiziksel egzersiz yapmaları'' çağrısında bulunan Sağır, ''Anneme de sürekli egzersiz yapmasını tavsiye ediyorum'' dedi.



İl sağlık müdürlüklerine gönderildi



Sağlık Bakanlığının hazırladığı ''masa başında egzersiz'' CD ve broşürleri, resmi kurum ve kuruluşlarla okullara dağıtılmak üzere il sağlık müdürlüklerine gönderildi.



CD ve broşürlerde, kas ve iskelet problemlerinden korunmak için öneriler, gevşeme egzersizleri, göğüs ve omuz kuşağı, boyun ve sırt, bel ve sırt düzlüğü ile uyluk bölgesi için germe egzersizleri yer alıyor.



Toplantıda, CD ve broşürlerin hazırlanmasında katkısı olan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Baltacı, toplantıya katılanlara oturdukları yerde egzersiz yaptırdı.









