Fiyatı yüzde 20 indi satışı 4'e katlandı

Efe Rakı CEO'su Egemen Demirtaş, ilk ürünleri olan Efe Klasik'in fiyatında yüzde 20'lik indirim yaptıklarını ve bu sayede satışlarında artış yaşandığını belirtti. Efe Klasik'in fiyatını 27 TL'den 21.90 TL'ye indirdiklerini belirten Demirtaş, "İndirimden sonra satışlarımızı 4'e katladık" dedi.



Efe Alkollü İçecekler AŞ'nin yenilenen ürünü "Efe Klasik", yazar ve rakı üstadı olarak bilinen Aydın Boysan'ın da katılımıyla cuma günü İzmir'de tanıtıldı. Referans gazetesinde yer alan haberde Demirtaş, ekonomide yaşanan sıkıntı ile rakıseverlerin artık eğlence mekanları yerine evde rakı tükettiğini belirterek, rakı piyasasında ciddi bir düşüş yaşanmadığını, ancak sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade etti.



Demirtaş, krizle birlikte ucuz olduğu için kalitesiz ürünlere yönelen rakı severler için Efe Klasik'in fiyatını yüzde 20 oranında düşürdüklerini söyledi. Tüketicinin indirime olumlu tepki verdiğini ve satışların arttığını ifade eden Demirtaş, "Kriz alıcıların giderlerine dikkat etmesine neden oluyor. Fiyatımızı 27 TL'den 21.90 TL'ye indirdik. Biz onlara 3 adım gittik, onlar da bir adım geldiler. Tüketici eskiden bir Efe alırken, indirimle birlikte bu üçe çıktı" dedi.



Adil rekabet istiyoruz



Rafa girişle ilgili sorunlar yaşadıklarını dile getiren Demirtaş, rakip firmaların ürünlerini raflardan indirmeye çalıştığını öne sürdü. Demirtaş, "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) taslak aşamasında olan bir yönetmeliği var. Satış noktalarında tütün ürünlerinin her markasının satışa sunulması yönetmeliği alkollü içecekler için de hazırlanmaya başladı. Bu tüketici için müthiş bir şey olacak. İstediğin rakıyı istediğin yerde bulabileceksin. Belki bugün gittiğiniz satış noktasında Efe bulamıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, bizim o noktaları ziyaret etmememizden değil, bizim ürünümüzün satın aldırılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yönetmelik çıktığı taktirde, rekabet koşulları adil olacak, her şey düzene girecektir" ifadesini kullandı.



"ÖTV indirimi bekliyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Demirtaş, "ÖTV indirimi çıkarsa iyi olabilir, ama bu konuda özel bir lobi faaliyetimiz yok. Esasen sıkıntı adil rekabet koşullarının sağlanmasında. Bandrollü, kayıt içi üretim, raflarda yer bulma önemli. ÖTV indirimi öncelik değil. Burada daha önce çözümlenmesi gereken konular var. Önce adil rekabet istiyoruz" diye konuştu.



Yenilikler 2010'da



Efe Rakı'nın, sektörde birçok ilke imza attığını söyleyen Demirtaş, marka olarak iyi bir konumda olduklarını söyledi. Gelişmeye açık markalarını yenilemeye devam edeceklerini anlatan Demirtaş, ekonomik krizden dolayı marka gelişim sürecini 2010'a ertelediklerini dile getirdi.

Gecede ayrıca rakı içmede 70'inci yılını kutlayan Aydın Boysan, konuklara anılarını anlattı.



Klasik Efe yenilendi



4 yıl önce piyasaya çıkan Klasik Efe'yi yenilediklerini belirten Demirtaş, Aydın Boysan'ın da rakıyı onayladığını anlattı. Demirtaş, "Aydın Boysan'ı rakı üstadlığından dolayı çok iyi tanıyoruz. Aydın Boysan'ı fabrikaya götürdük, kendisine üç örnek tattırdık. Kör test yaptık. Ne olduğunu söylemedik. Aydın Bey, üç örnek içti. Herkesin en çok beğendiği Kara Efe ile Mavi Efe'nin harmanı olan örneği beğendi ve 'Rakı budur' dedi. Bu ürünü Efe Klasik olarak şişeledik" dedi.

