Fiyata kızdı kendi üretmeye başladı

Yatlarda kullanılan parçaların fiyatına kızarak girdiği sektörde, Avrupa çapında büyüme kararı aldı.



İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrikasında paslanmaz tencere üreticileri için sap gibi parçaların imalatını yapan Çimen Atalay, yatlarda kullanılan parçaların fiyatına kızarak girdiği sektörde, Avrupa çapında büyüme kararı aldı.



Mutlu Metal ve Marine şirketleri Genel Müdürü Çimen Atalay, üretime 1980 yılında küçük bir atölyede menteşe ve zirai alet parçalarıyla başladıklarını, çelik tencere üreticisi bir firmadan gelen taleple paslanmaz tencere sapı üretimine yöneldiklerini belirtti.

Zaman içinde büyük kapasiteye ulaştıklarını, ancak ürün tedarik ettikleri firmanın sıkıntıya girmesiyle iç pazara yöneldiklerini ifade eden Atalay, 2001 krizini büyük zararla atlattıklarını belirtti.

O dönemde merdinvenaltı firmaların da etkisiyle iç piyasa müşterilerinin kalitenin düşürülmesi yönündeki telkinlerini dinlemediklerini kaydeden Atalay, eline aldığı çantasıyla tüm Avrupa'yı gezdiğini, ürün kalitesinin beğenilmesiyle kısa sürede Avrupa'nın tüm önde gelen üreticilerine parça üretir hale geldiklerini söyledi.

İhracat pazarlarına açılma çalışması sırasında yaşadığı stresi, tutkusu olan denizcilikle atmaya çalıştığını, 3 yıl önce küçük bir yelkenli aldığını söyleyen Atalay, şu bilgileri verdi:

“Tekneyi aldıktan sonra bazı parçalara ihtiyacım oldu. 'İyisini istiyorsan Avrupa'dan getireceksin' dediler. Fiyatının 500 avro olduğunu öğrendim. Parçayı inceledim, kendi makinelerimle yapabileceğimi gördüm. Tasarım ve kalıp aşamalarından sonra ortaya çıkan ürün beklediğimizden de iyi oldu. Çevremdeki insanlardan yoğun sipariş almaya başladım. Bu işe girmem gerektiğini anladım. Yeni makineler sipariş edip daha fazla parça üretmeye başladım.

Şu anda hem yat, hem marinalar için 50 değişik parçayı üretebiliyorum. Türkiye, yat üretiminde kapasitesini hızla artırıyor. İç pazarda yüksek kalitede üretim yapan gruba hitap ediyoruz. Avrupa ve Körfez ülkelerine ihracata başladık. Her gittiğimiz fuar sonrası yeni bir sipariş alıyoruz. Hedefimiz Akdeniz'e kıyı olan ve marinaların yoğun olduğu tüm pazarlara girmek.”