Fiyata kızdı kendi üretmeye başladı

Yatlarda kullanılan parçaların fiyatına kızarak girdiği sektörde, Avrupa çapında büyüme kararı aldı.
İzmir'in
Torbalı ilçesindeki fabrikasında paslanmaz tencere üreticileri için sap
gibi parçaların imalatını yapan Çimen Atalay, yatlarda kullanılan
parçaların fiyatına kızarak girdiği sektörde, Avrupa çapında büyüme
kararı aldı.
Mutlu Metal ve Marine şirketleri Genel Müdürü Çimen
Atalay, üretime 1980 yılında küçük bir atölyede menteşe ve zirai alet
parçalarıyla başladıklarını, çelik tencere üreticisi bir firmadan gelen
taleple paslanmaz tencere sapı üretimine yöneldiklerini belirtti.
Zaman
içinde büyük kapasiteye ulaştıklarını, ancak ürün tedarik ettikleri
firmanın sıkıntıya girmesiyle iç pazara yöneldiklerini ifade eden
Atalay, 2001 krizini büyük zararla atlattıklarını belirtti.
O
dönemde merdinvenaltı firmaların da etkisiyle iç piyasa müşterilerinin
kalitenin düşürülmesi yönündeki telkinlerini dinlemediklerini kaydeden
Atalay, eline aldığı çantasıyla tüm Avrupa'yı gezdiğini, ürün
kalitesinin beğenilmesiyle kısa sürede Avrupa'nın tüm önde gelen
üreticilerine parça üretir hale geldiklerini söyledi.
İhracat
pazarlarına açılma çalışması sırasında yaşadığı stresi, tutkusu olan
denizcilikle atmaya çalıştığını, 3 yıl önce küçük bir yelkenli aldığını
söyleyen Atalay, şu bilgileri verdi:
“Tekneyi aldıktan sonra bazı
parçalara ihtiyacım oldu. 'İyisini istiyorsan Avrupa'dan getireceksin'
dediler. Fiyatının 500 avro olduğunu öğrendim. Parçayı inceledim, kendi
makinelerimle yapabileceğimi gördüm. Tasarım ve kalıp aşamalarından
sonra ortaya çıkan ürün beklediğimizden de iyi oldu. Çevremdeki
insanlardan yoğun sipariş almaya başladım. Bu işe girmem gerektiğini
anladım. Yeni makineler sipariş edip daha fazla parça üretmeye başladım.
Şu
anda hem yat, hem marinalar için 50 değişik parçayı üretebiliyorum.
Türkiye, yat üretiminde kapasitesini hızla artırıyor. İç pazarda yüksek
kalitede üretim yapan gruba hitap ediyoruz. Avrupa ve Körfez ülkelerine
ihracata başladık. Her gittiğimiz fuar sonrası yeni bir sipariş
alıyoruz. Hedefimiz Akdeniz'e kıyı olan ve marinaların yoğun olduğu tüm
pazarlara girmek.”