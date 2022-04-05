Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda 'fahiş fiyat' vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4'üncüsü gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda, arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulması ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarının ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 4'üncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati başkanlığında 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Düzenli olarak toplanan Komite, mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirmiştir. Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikalar, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracaktır. Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir."

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