FİYAPI'dan depremzede için 500 konut sözü

T24- Fiyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Van'da 500 konut yapıp hibe edeceklerini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yönlendireceği şekilde, gösterecekleri yerlere bu konutları yapacaklarını bildirdi.





İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ile Van depreminin ardından yaptığı telefon görüşmesinde, bölgeye yardım yapmak istediğini ilettiğini ve bu telefon görüşmesinden 500 konut hibe etme fikrinin çıktığını söyledi.



Fiyapı olarak Türkiye genelinde 50 ilde proje üretme hedefleri bulunduğunu, Van'ın da bunun içinde yer aldığını ifade eden İnan, ''Van ile ilgili planımızı öne alalım dedim. Van'da 2013-2014 yıllarında 500 konut yapma hedefimiz vardı. Böyle talihsiz bir durum olunca bu planı öne çekmeyi düşündüm ve yapılacak 500 konutu da oradaki ihtiyaç sahiplerine hibe etme sözü verdim'' dedi.

Hakan Şükür'ün bunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini anlatan İnan, Hakan Şükür'ün kendisine, ''Başbakan Erdoğan'ın da bundan son derece memnun olduğunu ve bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a talimat verdiğini'' söylediğini kaydetti.





İnan, ''Sayın Bakanımızın (Erdoğan Bayraktar) yönlendireceği şekilde, gösterecekleri yerlere bu konutları yapacağız. Sayın Bakanımızla bugün saat 18.00'de toplantı yapacağız. Bunu TOKİ adı altında mı yapacağız, yoksa başka türlü mü yapacağız, sayın Bakanımızın yönlendirmesiyle bunu belirleyeceğiz'' diye konuştu.





Bu yardımı yapmasında önemli bir nedenin de herkesin dikkatini buraya çekip, insanların duyarlılıklarını en üst düzeyde göstermelerini sağlamak olduğunu ifade eden İnan, 500 konutun yatırım maliyetinin 20 milyon lira olduğunu, değer olarak bakıldığında da yaklaşık 35 milyon liralık bir değeri ifade ettiğini belirtti.





Fikret İnan, ''Bizim 50 ilde 100.000 konut üretme hedefimiz vardı. Bunun da ilk ayağı Kırıkkale idi. 2012'de 10 ilde daha projeye başlayacaktık. Burada talihsiz durum olunca, planlarımız içinde olan Van'ı öne çektik. Ben böyle bir sözü verdim. Beni yönlendirdikleri yere 500 konut inşa edeceğim. 6 ay içerisinde 500 konutu üretebiliriz ama oradaki hava şartlarını da göz önünde bulundurmak lazım'' dedi.

