-FIVB Erkekler Dünya Kupası Rusya'nın ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Erkekler Dünya Kupası, Rusya'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Japonya'nın ev sahipliğinde 20 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında yapılan organizasyon, dün yapılan 4. tur son maçlarıyla sona erdi. Rusya, 11 maçta 10 galibiyet, 1 yenilgi ve 28 puan alarak kupanın sahibi olurken, 8 galibiyet, 3 yenilgi ve 26 puanı bulunan Polonya 2'nci, 8 galibiyet, 3 yenilgi ve 26 puanla Brezilya 3. sırada yer aldı. Kupada ilk 3 sıraya alan bu takımlar, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Kupanın sona ermesiyle Aroma Erkekler Birinci Ligi takımlarında forma giyen ve kupa maçları için milli takımlarında yer alan yabancı uyruklu oyuncular Türkiye'ye dönecek. Dünya Kupası nedeniyle bir süre ara verilen lige, bu hafta yapılacak 6. hafta maçlarıyla devam edilecek. Dünya Kupası sonunda oluşan sıralama şöyle: /* TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------------ 1.Rusya 11 10 1 30 8 28 2.Polonya 11 8 3 30 15 26 3.Brezilya 11 8 3 29 14 24 4.İtalya 11 8 3 28 15 24 5.Küba 11 7 4 25 19 20 6.ABD 11 6 5 20 19 16 7.Arjantin 11 5 6 21 21 16 8.Sırbistan 11 5 6 20 23 15 9.İran 11 5 6 16 25 12 10.Japonya 11 2 9 12 28 8 11.Çin 11 1 10 9 30 5 12.Mısır 11 1 10 7 30 3 */