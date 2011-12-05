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Spor

FIVB Erkekler Dünya Kupası Rusya'nın ANKARA (A.A)

05 Aralık 2011 14:12

-FIVB Erkekler Dünya Kupası Rusya'nın ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Erkekler Dünya Kupası, Rusya'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Japonya'nın ev sahipliğinde 20 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında yapılan organizasyon, dün yapılan 4. tur son maçlarıyla sona erdi.  Rusya, 11 maçta 10 galibiyet, 1 yenilgi ve 28 puan alarak kupanın sahibi olurken, 8 galibiyet, 3 yenilgi ve 26 puanı bulunan Polonya 2'nci, 8 galibiyet, 3 yenilgi ve 26 puanla Brezilya 3. sırada yer aldı. Kupada ilk 3 sıraya alan bu takımlar, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Kupanın sona ermesiyle Aroma Erkekler Birinci Ligi takımlarında forma giyen ve kupa maçları için milli takımlarında yer alan yabancı uyruklu oyuncular Türkiye'ye dönecek. Dünya Kupası nedeniyle bir süre ara verilen lige, bu hafta yapılacak 6. hafta maçlarıyla devam edilecek. Dünya Kupası sonunda oluşan sıralama şöyle: /* TAKIMLAR                  O    G    M   AS   VS   PUAN ------------------------------------------------------  1.Rusya                  11   10    1   30    8    28 2.Polonya                11    8    3   30   15    26 3.Brezilya               11    8    3   29   14    24 4.İtalya                 11    8    3   28   15    24 5.Küba                   11    7    4   25   19    20 6.ABD                    11    6    5   20   19    16 7.Arjantin               11    5    6   21   21    16 8.Sırbistan              11    5    6   20   23    15 9.İran                   11    5    6   16   25    12 10.Japonya               11    2    9   12   28     8 11.Çin                   11    1   10    9   30     5 12.Mısır                 11    1   10    7   30     3 */

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