T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki düşüşe hızla çare bulması gerektiğini bildirdi

09 Ağustos 2018 20:45

Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu.

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, geçen ay kredi notunu düşürmesinden beri durumu daha da kötüleşen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki düşüşe hızla çare bulması gerektiğini bildirdi.

Reuters'e konuşan Fitch'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordan bugüne en çok yansıyan konunun ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu söyledi.

ETİKETLER

fitchekonomitürkiyekurdöviz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24