Fitch'ten Türkiye uyarısı

Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu.

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, geçen ay kredi notunu düşürmesinden beri durumu daha da kötüleşen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki düşüşe hızla çare bulması gerektiğini bildirdi.

Reuters'e konuşan Fitch'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordan bugüne en çok yansıyan konunun ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu söyledi.