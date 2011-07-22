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Ekonomi

FİTCH'DEN YUNANİSTAN'A "SINIRLI TEMERRÜT" LONDRA (A.A)

22 Temmuz 2011 18:16

-FİTCH'DEN YUNANİSTAN'A "SINIRLI TEMERRÜT" LONDRA (A.A) - 22.07.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avro Bölgesi'nin Yunanistan'ın borç sorununa çözüm bulmak için ortaya koyduğu yeni plan neticesinde, Yunanistan için ''sınırlı temerrüt'' notu belirleyeceğini bildirdi.  Avro Bölgesinin yeni planı, bankalardan Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılması, tahvil değiş-tokuşu veya ellerindeki tahvillerin daha düşük fiyatlı geri alımı gibi yollarla milyarlarca avro katkı öngörüyor. Fitch, bu durumun, bankaların zararı anlamını taşıdığını, bunun da Yunanistan'ın kredi notunu ''sınırlı temerrüt'' yapacağını ifade ederek, bu kredi notunun, Yunanistan'ın, bankalara yeni tahviller ihraç etmesi durumunda, yükselebileceğini belirtti.  Yeni tahviller, muhtemelen Avro Bölgesi hükümetlerinin garantisi altında olacak.  Fitch açıklamasında, dün Avro Bölgesi liderlerinin bir araya gelerek aldığı kararların, Avro Bölgesi'nin finansal istikrarının sağlanması yolunda önemli ve olumlu bir adım olduğu belirtildi.  Yunanistan krizine daha birleşik bir yanıtın ve Avro Bölgesi'nde daha geniş bir finansal istikrarın, yakın dönemde bölgede ülke kredilerinin görünümünde ve kredi notlarındaki baskıyı hafifleteceği ifade edilen açıklamada, ancak bölgede sürdürülebilir ve geniş tabanlı toparlanma, devasa bütçe açıklarının düşürülmesi ve uzun vadeli büyüme için yapısal reformların hayata geçirilmesi konusunda ilerlemeyle birlikte yaşanana kadar, finansal piyasalardaki dalgalanmanın azalamayacağı ve ülke kredi notlarındaki aşağı yönlü baskının devam edeceği bildirildi.   Açıklamada, ''Avro Bölgesi liderlerince dün verilen taahhütler, Avro Bölgesi'nde finansal istikrarın sağlanması yönünde önemli ve olumlu bir adımı yansıtıyor'' denildi.  Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) daha fazla operasyonel esnekliğinin, net borçlanma kapasitesinin artırılmasının, Avro Bölgesinde finansal istikrarın desteklenmesinde etkinliği artıracağı belirtilen açıklamada, Avrupa Birliği-IMF'nin, Yunanistan'a düşük faizli ve vadesi uzatılmış olarak kredi sağlaması kararının da Yunanistan'ın olduğu gibi bölgenin de finansal istikrarını destekleyeceği ifade edildi.

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