Fitch, yıl sonu dolar/TL tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini yayınladı. Fitch, yıl sonu dolar/TL tahmini 3.35 olarak belirtirken, Türkiye ekonomisi büyüme tahminini ise 2.9 olarak açıkladı.



'Türkiye 2017'de yüzde 3.1 büyür'

BloombergHT'deki habere göre, Fitch, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 2.9, 2017 yılındaysa yüzde 3.1 büyümesini bekliyor. Fitch'in Türkiye ekonomisine ilişkin daha önceki büyüme beklentileri 2016 ve 2017 için sırasıyla yüzde 3.0 ve yüzde 3.2'ydi.

Öte yandan Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2016'da yüzde 7.3, 2017'de yüzde 7.7 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Fitch, TCMB'nin politika faizi olan haftalık repo faizi oranının 201 sonunda yüzde 8.25, 2017 sonundaysa yüzde 8.75 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Dolar/TL kuruna ilişkin tahminde de bulunan Fitch, dolar/TL kurunun 2016 sonunda 3.35, 2017 sonundaysa 3.43 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

‘Büyümede ılımlı bir iyileşme bekliyoruz'

Fitch raporunda, ‘Türkiye'nin darbe girişimine cevabı ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturuyor' ifadelerine yer verildi. Raporda, 'Siyasi ortamın dengelenmesiyle 2017 yılında büyümede ılımlı bir iyileşme bekliyoruz. Bu iyileşmenin yılın ikinci yarısında daha belirgin olması muhtemel, anayasa reformu süreci yılın daha önceki dönemini domine edebilir' denildi.

Türk lirasındaki düşüşe de değinen Fitch, TCMB'nin 24 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda faizleri 50 baz puan artırdığını hatırlatarak, "Bu bir kez daha TCMB'nin faiz politikasında siyasetin etkisi olduğuna dair algıya rağmen piyasa baskılarına cevap verme isteğini gösteriyor" dedi. Raporda, "Fakat bu da Türk lirasındaki düşüşü durduramadı ve 20 Aralık'ta gerçekleştirilecek TCMB toplantısında bir faiz artışı daha bekliyoruz" denildi.

Gedikli: Satır aralarında verdiği mesajlar, yine objektiflikten uzak, siyasi!

Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli ise Fitch'in Türkiye değerleme raporu adı altında yayınladığı metnin satır aralarında verdiği mesajların objektiflikten uzak olduğunu belirtti. Gedikli, Twitter hesabı üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı: "Fitch'in Türkiye değerleme raporu adı altında yayınladığı metinin satır aralarında verdiği mesajlar, yine objektiflikten uzak, siyasi! ​Satır aralarında; Merkez Bankamıza faiz arttır mesajı verirken siyasi gündeme de yeni anayasayı koymanız olumsuz mesajları veriyor. Türkiye'nin ekonomik/siyasi gündemine bu kadar müdahale etmeye çalışmaları şeffaf kriterlerden uzak olmaları kendi kredibiliteleri için sorun."