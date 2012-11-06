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Ekonomi

Fitch: Türkiye'nin ilginç durumunu bir yıl izledik

Fitch’in Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay not artışı için en doğru zamanın geldiği için not kararı açıkladıklarını söyledi

06 Kasım 2012 12:17

Fitch'in Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay, not artışı için en doğru zaman olduğunu belirterek, "Yüzde 10 büyüme, yüzde 10 enflasyon ve yüzde 10 işsizlik bizim için ilginç bir durumdu ve bu durumun nasıl düzeltileceğini izledik" dedi.
 
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay not artışı için en doğru zamanın geldiği için not kararı açıkladıklarını söyledi.

CNBC-'e'de Geri Sayım programına katılan Üstay, not artımı için Fitch olarak kendilerini güvende hissetiklerini ifade etti.

Bu hafta düzenlenecek Fitch Türkiye değerlendirme toplantısı öncesinde açıklanan not artımı kararı için Üstay, “Fitch olarak bizim prensibimiz değerlendirme toplantılarından not kararı açıklamamaktır. Bir kararı açıkladıktan sonra toplantılar yaparız” dedi.

Geçen yılın Fitch için ilginç bir yıl olduğunu belirten Üstay, "Yüzde 10 büyüme, yüzde 10 enflasyon ve yüzde 10 işsizlik bizim için ilginç bir durumdu ve bu durumun nasıl düzeltileceğini izledik. Bu sorunların nasıl işlendiğine bakarak not kararı veririz. Kredi notu aslında durağan bir süreçtir. O yüzden dün karar açıkladık ama aslında bizim not artırımımız önümüzdeki on iki ay kredi notunu inceleyeceğimiz anlamına gelir" diye konuştu.

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