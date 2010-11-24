Fitch Türkiye'nin görünümünü pozitife yükseltti

T24 - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirdi. Kredi notu BB+ olarak teyit edildi.



Avrupa'daki borç endişeleriyle gergin olan piyasalara moral veren haber Fitch'ten geldi.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirdi. Kuruluş Türkiye'nin BB+ olan notunu ise teyit etti. Kredi notu görünümünün düzeltilmesi olası not artışının önünün açılması anlamına geliyor.



Fitch'ten yapılan açıklamada, "Görünümdeki revizyon, güçlü ekonomik toparlanmayı, kamu maliyesindeki iyileşmeyi, ekonomik beklentilerdeki dönüşümün devam ettiğine duyulan güvenin arttığını ve istikrarın korunduğunu yansıtıyor" denildi.



Borcun GSYH'ye oranının aşağı yönlü eğilimiyle birlikte mali politikanın tutarlı uygulanmasının not artışını getirebileceği vurgulandı.



Kuruluş, Türkiye'nin dış borcu ve borç servis oranlarının kendisine yakın notta sahip ülkelere göre daha yüksek olduğunu kaydetti.



Fitch, Türkiye'nin önemli dengesizlikler meydana gelmeden güçlü büyüme kaydedebileceğine dair bazı belirsizlikler olduğunu da belirtti.



Fitch, Türkiye'de cari açığın 2010'da 44 milyar dolar ile GSYH'nin yüzde 5.9'u oranında olmasını bekliyor. 2011 cari açık beklentisi ise 53 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Piyasalar nasıl tepki verdi?



Fitch'in Türkiye'nin görünümünü pozitife revize etmesinin ardından gösterge tahvilde işlem bazında bileşik faiz yüzde 7.63'ten tarihi düşük seviye olan yüzde 7.54'e geriledi.



Revizyon haberinin ardından dolar/TL 1,4840'tan 1.48 seviyesinin altına gerilerken, hafif ekside olan İMKB endeksi ise artıya geçti.