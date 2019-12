Fitch Türkiye'nin görünümünü 'durağana' düşürdü

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' olan kredi notu görünümünü 'durağan'a düşürdü. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ise BB+ olarak teyit etti.



Kurumdan yapılan açıklamada, görünümün revize edilmesinin makro risklere yönelik kısa vadeli riskleri yansıttığı belirtildi.



Açıklamayla birlikte dolar, 1.87 TL'ye doğru hareketlenirken, İMKB 100 Endeksi'ndeki kayıplar da yüzde 2'ye yaklaştı.



Karara ilişkin konuşan Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü Botan Berker, "Kısa vadede yurtdışı piyasalardaki beklentiler çok olumlu değil ve bunun yayılmacı etkilerinin çok pozitif olmayacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



Garanti Yatırım ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ise, "Eskisine göre çok daha büyük bir cari açık var ve şimdi yanına enflasyon da eklendi. Görünümün düşmesinde bu iki gelişmenin etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.



Altınsaç, şöyle devam etti:



"Enflasyonda yükseliş herkesin beklentisini aştı, Fitch de kararına bunu yansıtmış. Çok şaşılacak bir durum yok. Bu görünümün bir miktar daha devam edeceğini düşünüyoruz.



Piyasa tarafında ise not artırım beklentilerini biraz öteleyecek bir karar. Ama global taraftaki gelişmeler şu anda piyasalar üzerinde çok daha belirleyici."





Kritik 18 ay



Finansbank Başekonomisti İnan Demir ise, Fitch'in Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyesinin hemen altında tutması ve görünümün de 'pozitif' olması nedeniyle not artışını yapması gereken döneme yaklaştığını, alınan kararda bunun etkili olduğunu belirtti.



Demir, "Normalde, görünümün pozitife çevrilmesinin ardından 18 ay içerisinde not artışı beklenir. Fitch'in durumunda da bu noktaya yaklaşılıyordu. Alınan kararda bunun etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.