Fitch Türkiye için 2018 büyüme öngörüsünü düşürdü

İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Kredi derecelendirme şirketi Fitch Türkiye’nin 2018 yılı için daha önce yüzde 4.1 olarak öngördüğü büyümesini yüzde 3.9’a düşürdü; 2019 için büyüme öngörüsünü yüzde 4.2 olarak açıkladı.

Fitch’ten yapılan açıklamada “Yüzde 3.9’lük büyüme öngörümüz, hükümetin büyümeyi desteklemesi için aldığı önlemlerdeki gevşemeyi yansıtıyor” denildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye\'nin kredi notunu BB+ olarak teyit etti, \"durağan\" not görünümünü de değiştirmedi.

2017 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 9.5\'ten yüzde 10.9\'a çıkaran Fitch, 2018 için enflasyon beklentisini yüzde 8.0\'dan yüzde 9.4\'e ve 2019 için yüzde 7.8\'den yüzde 8.5\'e yükseltti.