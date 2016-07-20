T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fitch: Türk bankalarının riskleri arttı

Moody's de, 17 Türk bankasının negatif incelemeye alındığı açıklandı

20 Temmuz 2016 20:11

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk bankaların risklerinin arttığına işaret etti.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Türk bankalarının kredi notu profili ülke, dış piyasalara erişim ve kur riskine karşı hassas. Bankaların kredi notlarının başlıca hassas noktalarından biri de ülke kredi notu. Son günlerdeki olayların ülke notuna baskı olarak yansıyıp yansımayacağı hükümet tepkilerinin siyasi bölünmeyi ne kadar artırıp, kurumların bağımsızlığı ne kadar zayıflatacağına bağlı. Bankacılık sektörü göstergelerinde yakın dönemde keskin değişim beklemiyoruz. Bankacılık sektörünü temel olarak sağlam, ancak zor durumdaki turizm sektörü nedeniyle bazı bankaların aktif kalitesi baskılanabilir” denildi.

 

Moody's, 17 bankayı negatif incelemeye aldı

 

Darbe girişiminden sonra Moody's'ten bir açıklama daha geldi. açıklamada 17 Türk bankasının negatif incelemeye alındığı açıklandı

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu "düşürmek üzere" incelemeye alan uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, ülke notuna bağlı olarak, derecelendirdiği 17 Türk bankasını da "negatif incelemeye" aldı.

Moody's'den yapılan açıklamada, gelişen siyasi ve ekonomik durumdan kaynaklı olarak ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi ihtiyacı nedeniyle notların izlemeye alındığı belirtildi.

ETİKETLER

fitchmoodyskredi derecelendirme kuruluşu15 temmuzdarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24