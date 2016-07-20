Fitch: Türk bankalarının riskleri arttı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk bankaların risklerinin arttığına işaret etti.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Türk bankalarının kredi notu profili ülke, dış piyasalara erişim ve kur riskine karşı hassas. Bankaların kredi notlarının başlıca hassas noktalarından biri de ülke kredi notu. Son günlerdeki olayların ülke notuna baskı olarak yansıyıp yansımayacağı hükümet tepkilerinin siyasi bölünmeyi ne kadar artırıp, kurumların bağımsızlığı ne kadar zayıflatacağına bağlı. Bankacılık sektörü göstergelerinde yakın dönemde keskin değişim beklemiyoruz. Bankacılık sektörünü temel olarak sağlam, ancak zor durumdaki turizm sektörü nedeniyle bazı bankaların aktif kalitesi baskılanabilir” denildi.

Moody's, 17 bankayı negatif incelemeye aldı

Darbe girişiminden sonra Moody's'ten bir açıklama daha geldi. açıklamada 17 Türk bankasının negatif incelemeye alındığı açıklandı

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu "düşürmek üzere" incelemeye alan uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, ülke notuna bağlı olarak, derecelendirdiği 17 Türk bankasını da "negatif incelemeye" aldı.

Moody's'den yapılan açıklamada, gelişen siyasi ve ekonomik durumdan kaynaklı olarak ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi ihtiyacı nedeniyle notların izlemeye alındığı belirtildi.