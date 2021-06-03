Fitch, Türk bankaları için 3 riske işaret etti: Oynaklık Türk bankaları için baskı oluşturuyor

Fitch Ratings'in, 'gelişen ülke bankaları' raporunda, Türk bankaları için 3 önemli risk sıraladı. Fitch; salgın, yüksek faiz ve kur oynaklığı olarak sıraladığı risklerin Türk bankalarının kredi profilini de etkilediğini belirtti.

Raporda, mart ayındaki Merkez Bankası başkan değişikliğinin politika kredibilitesini azalttığı, büyümeye karşı riskleri artırdığı ve dış finansman baskısını yükselttiği ifade edildi.

Türkiye'de bankacılık sektörünün sermayesinin yeterli olduğunu ancak TL’deki oynaklığa ve varlık kalitesi risklerine hassas olduğunu vurgulayan Fitch, bankaların döviz cinsinden borçlarının yüksek seviyelerde olmasının ve dolarizasyonun likidite riskleri yarattığını vurguladı.

Bloomberght'de yer alan habere göre Fitch, şu anki döviz likiditesinin yine de bankaların hassasiyetlerine karşı koruma oluşturmak için yeterli olduğunu söyledi.

Fitch Ratings'in nisan ayındaki raporundaysa, Türk bankaları için asıl riskin pandemi değil, dış finansman koşulları, kur oynaklığı, enflasyon ve para politikası olduğu ifade edilmişti.