Fitch'ten yeni değerlendirme: Türk bankalarının aktif kalitesi koronavirüs nedeniyle zayıflayacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türk bankalarının aktif varlık kalitesinin koronavirüs salgını nedeniyle zayıflayacağını kaydetti.

Fitch'in bugün yayınladığı ‘Koronavirüs Türk bankalarının varlık kalitelerini zayıflatacak’ başlıklı raporda Türk bankaları için varlık kalitesinin yabancı para likiditesi kadar önemli olduğu vurgulanarak, “Bu onların pandemi nedeniyle zayıflayan çalışma ortamı ve makroekonomik arka plan ile yakından ilişkili” dendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredilerde gevşettiği düzenlemeler ve kredi büyümesi nedeniyle bankaların açıkladığı takipteki kredilerin henüz belirgin bir bozulma yaşamayacağını kaydeden Fitch, ama bu ertelemelerle takipteki kredilerin öngörülen artışının 2021'nin birinci çeyreğinde gözlenebileceğini söyledi.

Fitch ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin, 2019 sonunda toplam kredilerin yüzde 6'sı seviyesinden 2020'nin ilk yarısı sonunda yüzde 10'a yükseldiğini hesapladıklarını kaydetti.

Riskler kötüleşiyor

Fitch raporunda, pandeminin ekonomik etkilerinin ve pandemiden etkilenen sektörlerin çeşitliliğinin bankaların varlık kalitesinin bozulmasıyla ilişkili olacağını kaydetti. Fitch, bankaların önceden var olan bilanço riskleri ve döviz kredilerinden kaynaklanan risklerin, özellikle liranın son haftalarda dolar karşısında daha fazla baskı altında olduğu göz önüne alındığında riskleri daha da kötüleştirdiğini belirtti. İstihdamda önemli bir daralmanın teminatsız tüketici kredilerini etkileyebileceğini belirten Fitch, hızlı kredi büyümesinin makroekonomik veriler göz önüne alındığında riskler barındırdığını kaydetti.

Bankaların gelir tablolarının kayıpları absorbe etme yeteneğinin, büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının artmasıyla zayıflayacağını kaydeden Fitch, bankaların risk maliyetlerinin yüksek kalmasını beklediklerini ve ödemelerdeki ertelemeler ve ödemesiz kredi dönemleri nedeniyle kısa vadede faiz ödemelerinin düşebileceğini söyledi.

Rapora göre gayrı safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) bir toparlanma bankaların varlık kalitesinde yol açtığı tahribatı telafi edebilir ve tahsilatları destekleyebilir.

Raporda büyük şirketlerin borç yeniden yapılandırmalarını 2018 kur krizinin ardından büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilerek, kısa vadede yeniden kredi yapılandırmalarının sınırlı kalabileceği de ifade edildi.

Fitch, Türkiye ekonomisi için tahminlerini bu hafta yayımladığı raporda 2020 için yüzde 3.2 daralma, 2021 için ise yüzde 5 büyümeye revize etmişti.