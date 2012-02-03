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Ekonomi

Fitch Rum kesiminde üç bankanın kredi notunu düşürdü LEFKOŞA (A.A)

03 Şubat 2012 11:52

-Fitch Rum kesiminde üç bankanın kredi notunu düşürdü LEFKOŞA (A.A) - 03.02.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kıbrıs Rum kesiminin üç bankasının kredi notunu düşürdü. Fitch yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum kesiminin geçen hafta uzun vadeli kredi notunun düşürülmesinin doğrudan sonucu olarak Bank of Cyprus, Marfin Popular Bank ve Hellenic Bank'ın kredi notlarını bir basamak düşürerek ''BBB-''den ''BB+''ya indirdiğini bildirdi.  Bu bankaların bilançolarında önemli miktarda Yunan tahvili bulunmasının yarattığı riskin Kıbrıs Rum kesimi hükümetinin bankaları destekleme gücünü zayıflattığına dikkati çeken Fitch, özel sektörün elindeki Yunan tahvillerin değerinin yüzde 50 ila yüzde 70 oranında azaltılmasının kabul edilmesinin de Kıbrıs Rum kesimi bankaları üzerindeki baskıyı artırmasının beklendiğini vurguladı. Kuruluş, geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ''BBB'' olan kredi notunu ise bir kademe düşürerek ''BBB-''ye çekmişti.

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