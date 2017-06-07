T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch Ratings'ten Katar açıklaması

Açıklamada Katar'ın ekonomik ile finansal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi

07 Haziran 2017 01:22

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin Katar'ın kredi notu ve görünümüne ani bir etkisinin olmayacağını duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, bazı Arap ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Krizin, Katar'ın "AA" seviyesinde olan kredi notuna ve "durağan" görünümüne ani bir etkisinin olmayacağının belirtildiği açıklamada, krizin devam etmesi durumunda Katar'ın ekonomik ile finansal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu sorunların krizin süresine ve kapsamına bağlı bulunduğunun altı çizilirken, Katar'ın geniş yabancı varlıkları sayesinde ülkedeki geçici makro ekonomik endişelerin kontrol altında tutulmasının mümkün olduğu bildirildi.

Katar'ın Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) olan doğalgaz ihracatının etkilenmediği ifade edilirken, uluslararası sevkiyat güzergahları ile ülkenin doğalgaz ihracını da yönlendirebileceği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Katar'ın sınırlarının ve ithalat güzergahlarının kapatılması halinde ülkede enflasyonun yükselebileceği ve altyapı projelerinin tamamlanmasının gecikebileceği vurgulanırken, turizm ve ticaret sektörlerinin de olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.

Katar ekonomisindeki algının zayıflaması durumunda da bunun ülkedeki perakende ve gayrimenkul sektörlerini de vurabileceğine işaret edildi.

Fitch Ratings, krizin devam etmesi durumunda Katar'ın dış ve mali borçlarına odaklanarak ülke hakkında yeniden değerlendirmede bulunulanacağını bildirdi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen dün sabah yaptıkları açıklamalarla "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

ETİKETLER

katarekonomificth rating

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24