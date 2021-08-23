T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch: Orman yangınları belediyelerin harcamalarını 35-100 milyon TL artırabilir

Harcamalar takip edilecek

23 Ağustos 2021 16:53

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Antalya ve Muğla’da temmuz ve ağustos aylarında görülen geniş ölçekli orman yangınları nedeniyle iki il belediyesinin harcamalarının tahminlerinden fazla artış kaydedebileceğini belirtti.

Sözcü'nün aktardığına göre Fitch tarafından yayımlanan değerlendirmede, orman yangınlarının Antalya ve Muğla belediyelerinin harcamalarında bu yıl sırasıyla 100 milyon TL ve 35 milyon TL artışa yol açabileceğini öngördü.

Harcamalar takip edilecek

Türkiye’de bazı büyükşehir belediyelerinin kredi notlarını değerlendiren Fitch, yangın sonrasında yapılacak harcamaların belediye bütçe ve borçlarına olan etkisinin şu aşamada net olmadığını, merkezi yönetimin belediyeler tarafından yapılan masrafları ne oranda ve ne zaman karşılayacağını takip edeceğini belirtti.

fitchorman yangınıbelediyeharcamaAntalyaMuğla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24