Fitch Japonya'yı uyardı

T24- Fitch Ratings'in Asya-Pasifik bölge müdürü Andrew Colquhoun yaptığı açıklamada, Japonya hükümeti tarafından güçlü ve sağlam bir mali pekiştirme planı yapılmaması durumunda, ülkenin uzun vadeli kredi notunun düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya bulunacağını belirtti.



Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, Fitch, borçlanma seviyesi gayri safi yurt içi hâsılasının (GSYH) iki katını geçen (yüzde 201) Tokyo'nun toparlanmada yeterince hızlı olamayacağını öne sürüyor.



Fransız gazetesi Le Figaro'daki habere göre, Fitch'in açıklaması Japonya Başbakanı Naoto Kan'ın yüzde 5'le dünyanın en düşük seviyesinde bulunan tüketim vergilerini yüzde 10'a çıkarmayı planladıklarını duyurmasından yalnızca bir kaç saat önce geldi. Bu nedenle uyarının çok masum olmadığı belirtiliyor.



Fitch uyarısını ayrıca, Japonya Maliye Bakanının önümüzdeki üç yıl içinde uygulanması planlanan bütçe stratejisini açıklamasından bir kaç gün sonra yaptı.

MALİ REFORM DEVREYE GİRİYOR

Japonya Başbakanı Naoto Kan, mali reformun en öncelikli konuları olduğunu bu çerçevede halen yüzde 5 olan satış vergilerini iki katına çıkarmayı planladıklarını bildirdi.



Kan yaptığı açıklamada, Japonya'nın bono ve tahvil piyasasında yatırımcıların güvenini kaybetmeye başladığı ve bunun da faizleri yukarı doğru itmeye başladığı bir ortamda Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumu engellemeye çalıştıklarını belirtti.