Fitch: Döviz ile sözleşme yasağı gayrimenkul için negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dövize bağlı sözleşme yasağı hakkında "Türk hükümetinin döviz cinsinden gayrimenkul satış ve kiralama anlaşmalarını durdurma planı gayrimenkul sektörü için negatif" değerlendirmesinde bulundu.



Şirketlerin kiralama ve borçlanmalarını çoğunluğunun Euro cinsinden olduğunu belirten Fitch bu nedenle şirketlerin negatif etkileneceğini savundu.

Fitch karardan etkilenecek şirketler arasında borçlarının çoğu Euro cinsinden olan Rönesans'ı örnek gösterdi. Kurum, Emlak Konut'un ise döviz cinsinden kiralama portföyü olmaması nedeniyle karardan olumsuz etkilenmeyeceğini de ifade etti.