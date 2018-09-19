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Ekonomi

Fitch: Döviz ile sözleşme yasağı gayrimenkul için negatif

Şirketlerin kiralama ve borçlanmalarını çoğunluğunun Euro cinsinden olduğunu belirten Fitch bu nedenle şirketlerin negatif etkileneceğini savundu

19 Eylül 2018 20:03

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dövize bağlı sözleşme yasağı hakkında "Türk hükümetinin döviz cinsinden gayrimenkul satış ve kiralama anlaşmalarını durdurma planı gayrimenkul sektörü için negatif" değerlendirmesinde bulundu. 

Şirketlerin kiralama ve borçlanmalarını çoğunluğunun Euro cinsinden olduğunu belirten Fitch bu nedenle şirketlerin negatif etkileneceğini savundu.

Fitch karardan etkilenecek şirketler arasında borçlarının çoğu Euro cinsinden olan Rönesans'ı örnek gösterdi. Kurum, Emlak Konut'un ise döviz cinsinden kiralama portföyü olmaması nedeniyle karardan olumsuz etkilenmeyeceğini de ifade etti. 

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