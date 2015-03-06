Fitch: Başkanlık sistemi siyasi riski artırır

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye analisti Paul Rawkins, Financial Times'a verdiği röportajda, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının artan siyasi risklere bağlı olduğunu ifade ediyor.

"Çok sayıda yatırımcı siyasi riskler konusunda endişeli" diyen Rawkins, endişe kaynağının 7 Haziran'daki genel seçimler değil, seçimlerin ardından oluşacak siyasi tabloya dair olduğunu vurguluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Rawkins, "Siyasi sistem başkanlık modeline mi dönüşecek? Politikalar daha öngörülemez mi olacak? Merkez Bankası daha fazla baskı altında kalır mı? gibi sorular soruluyor" diyor.

"Başkanlık sistemine geçiş olursa geliştirilen politikaların güvenilirliği konusunda riskler artabilir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin zarar görmesi riskleri de fazlalaşır. Kurumlar üzerinde de daha fazla risk oluşur" diyen Rawkins, yine de Türkiye'nin ekonomik görünümünün Rusya ya da Brezilya gibi büyük gelişen ülkelerden daha iyi olduğunun da altını çiziyor.

Fitch Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak üzerinde, BBB-seviyesinde notluyor ve not görünümünü de durağan olarak koruyor.

Financial Times'a konuşan Capital Economics'ten ekonomist William Jackson ise, "Türkiye 2000'li yıllarda büyük bir başarı hikayesiydi. Bu başarının temel nedeni siyasetin yapısal reformlara yaptığı vurguydu. Eğer eski kötü yollara geri dönülürse, bunun sonucu bir dizi ekonomik kriz olur" diyor.