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Ekonomi

Fıtch, ABD'nin "AAA" olan kredi notunu teyit etti NEW YORK (A.A)

16 Ağustos 2011 20:33

-Fıtch, ABD'nin "AAA" olan kredi notunu teyit etti NEW YORK (A.A) - 16.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti, not görünümünü ise ''durağan'' olarak belirledi. Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunun teyit edilmesi kararında, çeşitlilik arz eden ve esnek olan dünyanın en büyük ekonomisinin küresel finansal sistemde oynadığı anahtar rolün etkili olduğu vurgulandı. Fitch, ABD'nin döviz kuru ve para politikasındaki esnekliğinin, ülkeyi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale getirdiğine dikkat çekti.  Kuruluş, ülkenin kredi not görünümünün ''durağan'' olarak belirlenmesinin ise ülkenin notunun orta vadede değiştirilmesinin söz konusu olmamasını yansıttığını belirtti ancak kredi notunun görünümün, ekonomiye ve kamu borcunun azaltılması ile ilgili Washington'daki siyasi sürece bağlı olarak değerlendirileceğinin altı çizildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), 5 Ağustos'ta dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluş, bir kademelik not indirimine gerekçe olarak ülkenin büyüyen bütçe açığı ve artan borç miktarını göstermiş, not görünümünü ise ''negatif'' belirleyerek, 12-18 ay içinde ikinci bir not indirimi yapabileceği uyarısında bulunmuştu. S&P, kurulduğu 1941 yılından bu yana ABD'nin uzun vadeli kredi notunu en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan ''AAA''da tutuyordu.

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