-Fitch 5 ülkenin kredi notunu düşürdü LONDRA (A.A) - 27.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avro bölgesindeki 5 ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşürdü, not görünümlerini ise "negatif"e çevirdi. Fitch, İtalya'nın kredi notunu iki kademe düşürerek "A-" olarak belirledi, İspanya'nın kredi notunu da "A"ya düşürdü. Belçika'nın kredi notunu bir kademe düşürerek "AA" olarak güncelleyen Fitch, Slovenya'nın kredi notunu 2 kademe düşürerek "A" olarak belirledi. Fitch, Kıbrıs'ın kredi notunu ise bir kademe düşürerek "BBB-" olarak açıkladı. İrlanda'nın "BBB+" kredi notunu teyit eden Fitch, ülkenin görünümünü negatife çevirdi.