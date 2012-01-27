Fitch 5 ülkenin kredi notunu düşürdü

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avro bölgesindeki 5 ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşürdü, not görünümlerini ise "negatif"e çevirdi.



Fitch, İtalya'nın kredi notunu iki kademe düşürerek "A-" olarak belirledi, İspanya'nın kredi notunu da "A"ya düşürdü.



Belçika'nın kredi notunu bir kademe düşürerek "AA" olarak güncelleyen Fitch, Slovenya'nın kredi notunu 2 kademe düşürerek "A" olarak belirledi.



Fitch, Kıbrıs'ın kredi notunu ise bir kademe düşürerek "BBB-" olarak açıkladı.



İrlanda'nın "BBB " kredi notunu teyit eden Fitch, ülkenin görünümünü negatife çevirdi.



