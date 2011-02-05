-FISU BAŞKANI'NDAN ERZURUM'A ÖVGÜ ERZURUM (A.A) - 05.02.2011 - Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Başkanı George Killian, ''Erzurum'un ev sahipliği ve misafirperverliği sayesinde UNIVERSIADE Kış Oyunlarına şimdiye kadarki en yüksek katılım gerçekleşti ve mükemmel iş çıkardınız'' dedi. Killian, Palan Otel'de düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadarki en iyi UNIVERSIADE oyunlarından birinin Erzurum'da yapıldığını söyledi. Erzurum'daki oyunlara 52 ülkeden bin 593 sporcu, 844 resmi görevli olmak üzere toplam 2 bin 483 kişinin katıldığını belirten Killian, ''Baktığınızda harika rakama ulaşılmış. Erzurum'un ev sahipliği ve misafirperverliği sayesinde UNIVERSIADE Kış Oyunlarına şimdiye kadarki en yüksek katılım gerçekleşti ve mükemmel iş çıkardınız. Türkiye belki oyunlarda çok fazla madalya kazanamadı, ancak bugünden itibaren, 10-12 yılda çok madalya kazanmaya başlayacaksınız. Kış sporları çok rekabetçi bir alan'' diye konuştu. UNIVERSIADE Kış Oyunları organizasyonunda görev alan herkesin çok çalıştığını ifade eden Killian, şunları kaydetti: ''Özellikle organizasyon için tek bir oyunlar köyünün oluşturulması gerçekten çok iyi oldu. Oyunlar köyü, içtenlikle söylüyorum, bütün atletlerin aynı anda toplandığı köylerden bir tanesi, gerçekten çok iyiydi. FISU denetleme komitesi üyeleri zamanının büyük kısmını oyunlar köyünde geçirdi. Verilen yemekler gerçekten çok iyiydi ve gelecekte bunun aynısını nasıl buluruz bilemiyorum, ama zor olacağını düşünüyorum. Bunu samimi olarak ifade ediyorum.'' Spor organizasyonlarında, sporcuların barınma ve yemek ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasının büyük önem arz ettiğini belirten Killian, ''İyi uyuduğunuz ve iyi yediğiniz yer, bu ikisi iyi ayarlanmış ise iyi yoldasınız demektir. Diğer alanlarla bunları bir araya getirecek olursanız elinizde sadece başarı olacaktır. Erzurum'da bunları yerine getirebildik'' dedi. -''ERZURUM, HAYATIN TADININ ÇIKARILACAĞI ŞEHİR''- Erzurum'un 2011 Kış Oyunları'na aday olduğu dönemde, bu şehirde yapılacak işler için verilen sözlerle ilgili ciddi endişeler taşıdığını dile getiren Killian, şöyle devam etti: ''İçimde 'söz verdiğiniz her şey yapılabilir mi' diyordum, ama gerçekten yaptınız. Burada hükümetin, öğrencilerin, federasyonların, yerel organizasyonların iş birliği çok iyi faktör oldu. Tam olarak gerçekte doğru sözcüğü bulamıyorum, şehrinizi küçük bir şehirden gerçekten uluslararası bir şehre dönüştürdünüz. Bu sabah, 'tekrar genç olsaydım, kayakçı olsaydım, bir snowboard sporcusu olsaydım ve hayatın tadını çıkaracak yer arasaydım, bulacağım yer kesinlikle Erzurum olurdu' diye düşündüm.'' Killian, emniyet kuvvetlerini de anmak istediğini belirterek, ''Emniyet yetiklilerine de teşekkür etmek istiyorum. Emniyetin harika bir organizasyon yaptığını söylemek istiyorum'' diye konuştu. -''ERZURUM'A YENİDEN GELECEĞİZ''- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Killian, bir gazetecinin, ''2019'da Erzurum'a Kış Oyunlarının yeniden verilebileceği yönünde bir değerlendirme var. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Erzurum artık kış sporları merkezi. Biz sürekli geleceğe bakıyoruz. Şu anda 2017, 2019'a bakıyoruz. Sizin çalışanlarınız, buradaki liderlik altında sayın Kemal Tamer dedi ki, 'iki tane oyun istiyorum'. Bence hayallerini büyütüp daha fazlasını istemeli. Bunu söylerken gayet ciddiyim. Erzurum'a yeniden geleceğiz ve ikinci kez kış oyunlarına ev sahipliği yapabilir. Çok iyi bir iş çıkardınız.''