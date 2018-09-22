Fıstık ve ceviz ayıklama, Siirtli ev kadınlarının geçim kaynağı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in önemli gelir kaynaklarından biri olan fıstık ve ceviz üretimi, ev hanımları için yeni geçim kapısı oldu. Bağ ve bahçelerde toplanan, daha sonra fabrikalarda kabuklarından ayrılan fıstık ile cevizler, çuvallar ile kadınların evlerine getiriliyor. Burada kapalı, açık diye ayrılan fıstık ile cevizler, pense yardımı ile açılarak tezgahlardaki yerini alıyor. Torba başına ise kadınlara ceviz için 15 lira, fıstık için ise kilo başı 7 lira ücret ödeniyor.

Merkez Ulus ve Barış mahallelerinde yaşayan ve ekonomik durumları iye olmayan kadınlar, her yıl bu mevsimde fıstık, ceviz ayıklayarak, aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Yaklaşık 15 yıldan beri bu işi yaptığını belirten Fatma Gedik (65), \"Ben bu işi yaklaşık 15 yıldır yapıyorum, Ulus Mahallesi\'nde bulunan tüm ev kadınları bu işi yapıyor. Sabah çocuklarımızı okula gönderdikten sonra evimizin önünde fıstık ile ceviz ayıklama işlemine başlıyoruz. Bu sayede ev ekonomisine, çocuklarımızın okul harçlıklarına yardımcı oluyoruz. Ceviz torba başına 15 liradan hesaplıyoruz. Fıstığı ise kilosu 7 liradan ayıklayıp pense ile açıyoruz. Aylık her kadın ortalama 500 lira kazanıyor gelen talep üzerine. Bizim için farklı bir uğraş oluyor ve aynı zamanda cebimize para giriyor\" dedi.

ASKER OĞLUNA PARA GÖNDERİYOR

Fıstık ve cevizi açarak, ayıklamanın kadınlar için meslek haline geldiğini anlatan Suzan Dönmez de (48), \"Kocam çalışamıyor. Onun emekli maaşı ile benim burada kazandığım para ile geçimimizi sağlıyoruz. Maddi durum pekiyi değil. Bulunduğumuz ev yıkılmak üzere ve ciddi bir tadilat gerekir. Diğer yandan ise bir oğlum askerde, kendisine de para göndermek zorunda kalıyorum ve bu işten kazandığım para ile kendisine bir nebze de olsa harçlık gönderiyorum\" diye konuştu.

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