Fİsk: Tunus'a uysal bir diktatör aranıyor

T24- Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu yazarı Robert Fisk Tunus'taki Yasemin Devrimi'yle demokrasi gelmeyeceğini ve Arap diktatör döneminin bitmediğini yazdı.



Fisk'in "Tunus ilgili acımasız gerçek" başlıklı makalesini gazete manşet haberi olarak duyurdu.

"Tunus'ta kan ve gözyaşı aksa da demokrasi yok..." diyen Fisk'e göre kanlı siyasi çalkantılar, ülkede demokrasinin doğacağı anlamına gelmiyor.

Şöyle devam ediyor Fisk:

"Evet, Tunus'a demokrasi gelsin isteriz. Ama fazlasını değil. Doksanlı yılların başında Cezayir'e demokrasi gelmesini ne kadar çok istedik, hatırlayın.

Sonra seçimlerin ikinci turunu İslamcılar kazanabilecek gibi olunca ordunun desteğini arkasına almış bir hükümetin seçimleri askıya almasına destek verdik. O hükümet, İslamcıları ezip geçti, 150 bin kişinin hayatını kaybedeceği bir iç savaşı ateşledi.

Arap liderlerin görevi ise her zaman olduğu gibi halklarını idare etmek, kontrol altında tutmak, Batı'yı sevmek İran'dan nefret etmek olacaktır."



Daha uysal bir diktatör aranıyor



Bin Ali'nin kaçmasıyla daha uysal bir diktatör arayışının da başladığı söyleyen Robert Fisk'e göre Tunus'ta dün olduğu gibi "istikrar" sağlanana kadar" çatışmalar, adam vurmalar da sürecek.

Ancak Fisk, Arap diktatörler döneminin de henüz sona ermediği görüşünün altını çiziyor.