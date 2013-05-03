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Dünya

'Fishzilla' şehri alarma geçirdi

Anavatanı Afrika ve Asya olan ve ABD'nin sularında türememesi için yoğun önlem alınan Snakehead balığı ülkenin en önemli sembollerinden Central Park'ta görüldü

03 Mayıs 2013 12:56

Yırtıcılığı ve istilacı yapısı nedeniyle ‘Fishzilla’ adı verilen yılan görünümlü ve suyun dışında da günlerce yaşayan balık New York’u alarma geçirdi.
 
Yırtıcı yapısı ve bulunduğu ekosistemi istila etmesi nedeniyle ‘Fishzilla’ adı verilen snakehead balığının avlandığı Central Park'taki Harlem Gölü çevresine uyarı levhaları yerleştirildi.

Fishzilla'nın amatör balıkçılar tarafından yakalanması üzerine harekete geçen New York Çevre Koruma Departmanı, vatandaşları söz konusu balık konusunda uyardı. Snakeheadlerin ekosistemi tehdit ettiği belirtilen uyarılarda, yakalanan balıkların göle bırakılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Snakeheadlerin New York'taki göl ve akarsulara yayılmasından endişelenen yetkililer, balığın Central Park'a nasıl geldiğini tespit etmeye çalışıyor.

 

Başına ödül konmuştu

 

Uzunlukları türüne göre bir metreyi bulan snakehead balıkları, büyük ağızları ve keskin dişleriyle dikkati çekiyor. Yırtıcı bir yapıya sahip snakeheadler, balık, kurbağa ve böcekle besleniyor. İstilacı yapıları nedeniyle bulundukları ekosistemlerinde diğer canlılara gelişme şansı tanımayan Fishzillalar buz altında ve su dışında uzun süre hayatta kalabiliyor.

Öte yandan, Maryland Çevre Koruma Departmanı, geçen yıl snakehead balıklarını öldürenlere 200 dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

Brooklynli bir balıkçı da 2010'da ülkeye canlı olarak 353 Snakehead sokmaya çalışırken havaalanında yakalanmıştı.

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