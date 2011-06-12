-FISCHER DE IMF BAŞKANLIĞINA ADAY KUDÜS (A.A) - 12.06.2011 - İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına adaylık için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Fischer düzenlediği basın toplantısında, kriz sonrası bu dönemde dünya ekonomisine ve IMF'ye katkıda bulunabileceğine olan inancını dile getirerek, ''IMF başkanlığına aday olmak için hayatta bir kez yakalanabilecek, planlanmamış ve eşsiz bir fırsat. Bunu düşündükten sonra, yapmak istediğime karar verdim'' dedi. Fischer'in IMF başkanlığı için önünde önemli engeller bulunuyor. Kuruluşun başına geçecek kişinin 65 yaşın altında olması gerekiyor. Fischer ise ekim ayında 68 yaşına girecek. Bunun yanı sıra İsrailli Fischer'in Arap dünyasının da desteğini alamayacağı belirtiliyor. Dünya Bankası ve Citigroup'ta önemli görevlerde bulunan Stanley Fischer, 1994-2001 döneminde IMF Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Fischer, 2005 yılından bu yana İsrail Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapıyor. -ADAYLAR ARASINDA LAGARDE ÖNDE GÖRÜNÜYOR- IMF Başkanlığı için Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens ile Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde adaylığını resmen açıklayan isimler oldu. Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Grigori Martchenko ise önceki gün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Lagarde, IMF Başkanlığı için Meksika Merkez Bankası Başkan Agustin Carstens ile girdiği yarışta destek aldığı Avrupa ve Afrika bölgesinin oyları ile şimdilik önde görünüyor. Ancak yarışın galibini yüzde 16,8 oy hakkına sahip olan ABD belirleyecek. IMF İcra Direktörler Kurulu'ndaki oyların yaklaşık üçte birini temsil eden Avrupa'nın açık desteğini alan Lagarde'a gelişmekte olan ülkelerden ise henüz destek gelmedi. Carstens ise Latin Amerika, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin desteğini alacağını umuyor. Carstens'in Meksika'dan alacağı yüzde 4,7 oy ise garanti. IMF İcra Direktörler Kurulu'nun yeni başkanı belirlemek üzere 30 Haziran'da adaylarla birebir görüşmeler yapması bekleniyor.