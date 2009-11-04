Fırtınanın etkisindeki Türkiye

Şiddetli yağış ve fırtına Ege e Akdeniz'de etkili oluyor. Yetkililer sel baskınları için uyarılarda bulundu.





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Muğla ve ilçelerinde etkili olan yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte gece başlayan şiddetli yağış nedeniyle, özellikle sürücüler ve sabah okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı.









Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte son 10 saatte metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştü.

Trafik ekipleri, etkili yağış nedeniyle sürücüleri kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, vatandaşlardan su baskınlarına karşı tedbirli olması istedi.

Bodrum’da sabaha karşı şiddetini artıran ve zaman zaman saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan lodos, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahilinde teknelere ve iskelelere zarar verdi. Paşatarlası sahilinde ‘Karamemet’ adlı 8 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi sahile sürüklenerek karaya oturdu. Vatandaşların yardımıyla tekne halatlarla bağlandı. Yüzer iskeleler de sahile sürüklendi. Çevredeki restoran çalışanları ve belediye işçileri denizden çöpleri topladı. Dalgaların etkisiyle, Cumhuriyet Caddesi kum ve taşlarla doldu.

Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı’ndan yapılan uyarılarla, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları istendi. Bodrum Meteoroloji İstasyon Müdürü Türker Yıldız, lodosun ve yağışın akşam saatlerinde şiddetini azaltacağını belirterek, “Yurdun genelinde etkili olduğu gibi Bodrum’da da beklediğimiz bir yağıştı. Dün geceden bu yana metrekareye 25 kg yağış düştü. Rüzgarın saatteki hızı 75 km’ye ulaştı. Lodosun bu akşam etkisini azaltmasını bekliyoruz” dedi.



Fırtına ağaç devirdi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde beklenen yağış ve fırtına öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Cumhuriyet Caddesi’nde bir kauçuk ağacı rüzgarın etkisiyle devrilirken, parklardaki andız ağaçları da köklerinden söküldü.

Fethiye’de dün geceden bu yana hafif şiddetli yağan yağmur ve rüzgar etkisini artırmaya başladı. Fethiye merkezinde Cumhuriyet Caddesi’nde 15 metre uzunluğundaki kauçuk ağacı fırtınanın etkisiyle ortadan kırılarak devrildi. Belediye işçileri olay yerine gelerek devrilen ağacı budayarak kamyonete yerleştirdi. Fırtınanın etkisiyle köklerinden sökülmüş andız ağaçları da belediye işçileri tarafından toplandı.

Fırtına nedeniyle denizde 3 balıkçı teknesinin battı ve karaya çekildi.



İzmir yağmura teslim

Manisa'da 1 aylık yağışın yarısı 4 günde düştü!

İzmir'de, dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün giderek etkisini arttıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte metrekareye 33 kilogram yağış düştüğü, aralıklarla devam edeceği bildirildi.İzmir´de dün saat 18.00 sıralarında lodosla başlayan sağanak yağış, gece ve bugün sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, yollarda ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu,Yağmur nedeniyle İZSU ve itfaiye ekipleri de herhangi bir su baskınına karşı gün boyunca alarma geçti. Şu ana kadar herhangi bir ev ve işyerinde su baskının oluşmadığı kaydedildi. Çok sayıda maddi ve yaralamalı kazanın da meydana geldiği İzmir´de, fırtına nedeniyle ağaçlar, trafik levhaları ve reklam panoları devrildi, dev dalgalar su yüzeyindeki pislikleri karaya attı.Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da, ıslanmamak için kendilerince önlemler aldı. Sabah saatlerinde de trafik kilitlendi. Sabah saatlerinde şidetli rüzgarla etkisini arttırın sağanak yürekleri ağızlara getirdi. Ancak şiddetli yağmur yaklaşık 15 dakika sürünce olumsuzluğa neden olmadı.İzmir Adnan Menderes Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, bugün sabah saat 08.00 itibariyle kentte metrekareye 33 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.Rüzgarın hızının da saatte 45 kilometreye ulaştığını dile getirdi. Yetkililer, yağışın, gün boyu aralıklarla devam edeceğini, akşam saatlerinde son bulacağını vurguladı.Manisa'da 24 saat içinde metrekareye 28,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Kasım ayı başından bu yana devam eden yağışların mevsim normallerinin üzerinde olduğu belirtildi.Manisa'da kasım ayı yağış ortalamasının metrekarede 98,1 kilogram olduğunu belirten yetkililer, bu yılın ilk 4 gününde ise kentte metrekareye 41 kilogram yağmur yağdığını, bugün sabahtan itibaren de metrekareye 12 kilogram yağış düştüğünü ifade ettiler.Kasım ayının yağışla başladığını ve 24 saat içinde metrekareye 28,6 kilogram yağış düştüğüne işaret eden yetkililer, yağışların bugün sona ereceğini, ancak pazar gününden itibaren yeniden yağışlı havanın devam etmesinin beklendiğini kaydettiler.

Kuşadası yağmur ve lodosa teslim

Şiddetli lodos ve yağmur Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarısına rağmen rögarlar temizlenmeyince yollar göle döndü. Araç sürücüleri sıkıntılı anlar yaşadı. Limana yanaşan dört gemiyle gelen yaklaşık 6 bin turist, gemiden inmemeyi tercih etti.

Kuşadası'nda bugün (4 Kasım 2009) saat 12.00 sıralarında aniden bastıran, yaklaşık on dakika süren şiddetli yağmur trafiği felç etti. Sahil kesimindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dört ayrı bölgede, Teras Evler Kavşağı, Liman Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı'nın garaj yanındaki bölümünde biriken sular, meteoroljinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen bildik görüntüler oluşturdu. Bu cadde ve bulvarlarda trafik akışı güçlükle sağlandı. Çarşı merkezinde de rögarlardan su fışkırması nedeniyle esnaf sıkıntı yaşadı. İşyerlerinin önünü kendi olanaklarıyla temizlemeye çalışan esnaf, isyan etti. Limana yanaşan dört gemiyle gelen yaklaşık 6 bin turist, gemiden inmemeyi tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, ortalama 50 kilometre hızla esen fırtına ve şiddetli yağmurun akşam saatlerine kadar devam edeceğini, açık denizdeki dalgaların yer yer 7 metre yüksekliğe ulaşacağını bildirdi.

Antalya/Alanya

Antalya'da etkili olan fırtınanın hızı öğle saatlerinde 86 kilometreye kadar çıktı.



Yağış özellikle İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde etkili oldu. İbradı'da metrekareye 89, Alanya'da 80 ve Finike'de ise 80 kilogram yağış düştü.



Manavgat'ın Aktaş mevkisi Kısıklar köyündeki balıkçı barınağında demirli balıkçı tekneleri battı.



Fırtına elektirk direklerini devirdi, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.



Dev dalgalar kıyıları dövdü



Konyaaltı sahili ve Kaleiçi Yat Limanı'nda elde ettikleri görüntülerde dalga boyu metrelerce yükseldi.



Dalgalar falezlerin üst kısmına kadar çıkarken, Kaleiçi Yat Limanı'nda da balıkçı tekneleri ve yatlar fırtına nedeniyle batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



Sahildeki büfeler yıkıldı



Alanya’nın Oba, Kargıcak ve Demirtaş beldelerinde su baskınları yaşandı.



Kargıcak beldesinde Köyiçi Deresi taştı, su köprüyü aştı. Belediyeye ait iş makineleri, köprünün parmaklıklarını kırarak su akışını hızlandırdı.



Beldede 20'ye yakın ev ve işyeri sudan etkilenirken, belediye ekipleri kapanan su geçişlerini açtı. Bazı muz bahçeleri ile seralar da su altında kaldı.



Demirtaş beldesinde 30'a yakın ev ve iş yerini su bastı. Üç ev de su baskını nedeniyle boşaltıldı.



Mahmutlar beldesi sahilinde bulunan bazı büfelerin yıkılırken, bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.



Kaş'ta acil durum



Kaş ilçesinde de fırtına ve yağış etkisini artırırken, belediye hoparlöründen balıkçılara ve halka uyarılar yapılıyor.



Kaş Belediye Başkanı Abdullah Gültekin, fırtına nedeniyle ilçede acil durum ilan ettiklerini belirterek, vatandaşların da fırtınaya karşı tedbirli olmalarını istedi.



Kocaeli'de kapanan yollar açıldı



Kocaeli'de kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı. Yol açma ekipleri, Kartepe bölgesinde 24 saat hazır bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin en yüksek noktalarından olan Kartepe'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı. Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Kartepe'de ekipler yolların kapanmaması için harekete geçti. Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, karla kaplı yolları sürekli açık tutmaya çalışıyor.

Kocaeli'nin en yüksek noktası olan Kartepe'nin 10 kilometrelik kısmında etkili olan kar yağışı, yolları yaklaşık 50 santimetrelik beyaz örtü ile kapladı. Pazartesi akşamı başlayan yağışlardan sonra Kocaeli Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 24 saat süre ile bölgede çalışma yaptı. Greyder, loder ve tuzlama araçları ile yolları açmayı başaran ekipler vatandaşların yollarda sorun yaşamamasını sağladı. Yapılan çalışmalardan sonra Kartepe'nin tüm köylerine de ulaşım rahatlıkla sağlandığı belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, yüksek kesimlerdeki köy yollarının ulaşıma kapanmaması için hazır olduklarını belirterek, yoğun kar yağışı ihtimaline karşı personel ve kar araçlarının hazır bekletildiğini bildirdi.





Selde Mahsur Kalan 350 Koyun Kurtarıldı



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle oluşan bir adacıkta üç gün boyunca mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı.

Son bir haftadır Diyarbakır ve çevresindeki yoğun yağışlar otlaklardaki hayvanları da olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinin Korukçu köyü yakınlarında yağmur suyu dolayısıyla oluşan bir adacıkta 3 çoban, 350 koyun, 4 köpek ve 1 eşek mahsur kaldı. Sürü sahibi Mustafa Yeyin'in Bismil Kaymakamlığı'na başvurması üzerine Sivil Savunma ekipleri, üç çobanı kurtardı. Yağmur suları sonucu oluşan adacıkta üç gün boyunca mahsur kalan koyunlar ise Diyarbakır Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağmur altında üç gün bekleyen koyunların güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Sürüden 2 koyunun telef olduğu belirtildi.

Sürü sahibi Mustafa Yeyin, yardıma koşan yetkililere teşekkür ederek, "Üç günden bu yana uyuyamıyorum. Bu koyunlar yağmur altında, soğukta perişan oldu. Evde de 150 tane kuzu var, çoğu yeni doğmuş. Onlar da açlıktan perişan oldu." dedi.





Sıcaklıklar yükseliyor



Batıda Akdeniz’den gelen ılık hava ile birlikte sağanak yağmur etkili oluyor, bugün en şiddetli yağış Akdeniz’de görülecek. Birçok bölgede kuvvetli esen lodos azalan sıcaklıkları yeniden yükseltmeye başladı.

İstanbul'da sağanak yağmurlu ama lodosla gelen daha ılık bir hava var. Hava sıcaklığı cuma günü yine 20 dereceye çıkıyor. Ankara da bugün sağanak yağmurdan etkileneceği belirtilirken, İzmir'liler dikkat: geceden beri süren kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra hızını azaltıyor, akşam hafifleyecek. Bursa ve Adana'da sağanak yağmur var.

Soğuk hava Marmara’yı terk ediyor, bugün lodosla gelen ılık ve yağışlı hava etkili oluyor. Gece en kuvvetli Çanakkale’de yağan yağmur bugün de kent kent sürüyor. Yarın (5 Kasım 2009) yağış yok, sıcaklık lodosla yükselecek.

İç Anadolu'da soba zehirlenmesi riskine dikkat: lodos kuvvetli esiyor. Hava sağanak yağmurlu ve rüzgarlı, sıcaklıklarda hissediler artış perşembeden itibaren yaşanacak ve yağış kesilecek.

Kıyı Ege’de gece kuvvetlenen ve en fazla Muğla çevresini etkileyen sağanak yağış ve rüzgar öğleden sonra hızını azaltacak, akşam yağmur kıyılarda kesilecek ve rüzgar çok hafifleyecek. Yarın güneşli ve ılık geçecek.

Akdeniz Bölgesi'nde aşırı yağışın yaratacağı su baskını ve sel riskine dikkat. Güneydoğu 2 gün daha yağmurlu.

Doğu Anadolu'nun bugün orta kesimleri: Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl dolayları yağış alıyor. Yağış cuma ara verecek ve sıcaklıkta 4-5 derece artış olacak.

Batı ve Orta Karadeniz de bugün lodosla gelen ılık hava ve sağanak yağışlardan etkilenecek. Zonguldak, Bartın boyunca kıyılarda lodos yönlü fırtına var. Doğu Karadeniz'de ise yarın (5 Kasım 2009) yine yağış var.



Ankara'ya yoğun yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent için yapılan yoğun yağış uyarısı üzerine, ekipleri hazır hale getirerek çeşitli önlemler aldı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Altan Raşit Civan, meteorolojiden gelen sözlü uyarı üzerine, dün (3 Kasım 2009) geceden bu yana acil müdahale ekiplerinin hazır hale getirildiğini bildirdi.

Civan, itfaiye, ASKİ ve Fen İşleri ile diğer birimlerinden oluşturulan ekiplerin, yoğun yağış durumunda sıkıntı yaşanması muhtemel olan bölgelerdeki uygun yerlere yerleştirildiğini belirtti.