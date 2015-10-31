Fırtına sebebiyle deniz ulaşımı durdu, Marmaralılar adada mahsur kaldı

Marmara bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına, Balıkesir’in ada olan tek ilçesi Marmara’da yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Marmara’ya her gün Erdek’ten yolcu ve araç taşıyıp Avşa Adası’na da uğrayan GESTAŞ firması ile Erdek, Marmara ve Tekirdağ arasında yolcu taşıyan Erdek Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’ne ait arabalı vapurlar, fırtına yüzünden dün geceden itibaren Marmara’ya gidemiyor.

Fırtınanın etkisi altındaki adada, bir süre önce hizmete konulan deniz taksilerin de çalışmaması sonucu vatandaşlar Erdek ve Tekirdağ’a gitmek için havanın düzelmesini gemilerin gelmesini bekliyor. Bu arada Marmara’ya gelen TIR ve kamyonlar ise iskelede uzun kuyruklar oluşturdu.

GESTAŞ ve Erdek Motorlu Taşıtlar Kooperatifi yetkilileri, seferlere ancak hava koşullarının düzelmesi halinde başlayabileceklerini söyledi.