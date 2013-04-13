Fırtına nefes, Ordu yara aldı

Ligde zor günler geçiren Trabzonspor ile kümede kalma savaşı veren Orduspor'un mücadelesinde kazanan Trabzonspor oldu. Halil Altıntop'un 71. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, rahat bir nefes alırken Orduspor üst üste 5. mağlubiyetini alarak ağır bir yara aldı.



Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde ligde zor günler geçiren Trabzonspor ile kümede kalma savaşı veren Orduspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavili eki rakibini Halil Altıntop'un 71. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 37'ye çıkarırken konuk Orduspor ise 29 puanda kaldı.

Tolunay Kafkas, 1-0 kaybedilen Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde forma giyen Celustka'yı 18 kişilik maç kadrosuna almazken, Bamba ve Yasin'i ise yedek soyundurdu. Kafkas, bu oyuncuların yerine Serkan, Giray'a ve Olcan'a ilk 11'de görev verdi.

29. haftanın en önemli mücadelesine iki takınmda kontrollü başladı. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası karşılıklı ataklarla geçilirken, ilerleyen dakikalarda Trabzonspor oyunun kontrolünü eline almaya başladı. İlk tehlikeli atağını Volkan Şen ile yakalayan Trabzonspor pozisyondan sonuç alamadı.

Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı.

Trabzonspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Alanzinho yerini Adrian Mierzejewski'ye bıraktı.

İkinci devreye iki takımda tempolu başladı. Birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan iki ekip zaman zaman pozisyonlar bulsa da sonuç çıkmadı.

Orduspor kalesine gol için yüklenen Trabzonspor ikinci yarıda oyuna dahil olan Halil Altıntop ile aradığı golü buldu.

GOL 71.DK (HALİL ALTINTOP): Ev sahibi ekip, rakip yarı alanın orta bölümlerinden serbest vuruş kullandı. Olcan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye göndermek istedi ama top barajdan döndü. Atağın devamında sağ kanatta topla buluşan Adrian ceza sahasına yerden ortasını yaptı ve gelen topu Halil önce kontrol etti ardından ağlarla buluşturdu:1-0.

Golden sonra oyunda tempo düşerken Trazonspor, rakibine beraberlik şansı tanımadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

TRABZONSPOR: 1 - ORDUSPOR: 0

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Arkın Akgöl

Trabzonspor: Onur, Serkan, Mustafa, Giray (Dk. 82 Bamba), Cech, Zokora, Soner, Volkan, Henrique (Dk. 63 Halil), Alanzinho (Dk. 46 Adrian), Olcan

Orduspor: Fornezzi, Ferhat Çökmüş, Yussuf, Agustin Garcia, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Stancu (Dk. 66 Romero) (Dk. 81 Atila), Nizamettin, Umbides (Dk. 84 Şamil), Hasan Kabze, Barral Gol: Dk. 71 Halil (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Ferhat Çökmüş, Dk. 64 Stancu (Orduspor) Dk. 60 Giray (Trabzonspor)