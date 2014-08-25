Fırtına nedeniyle İDO'da bazı seferler iptal edildi

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin genelinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şunlar:

09:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

10:15 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

12:15 Avşa-Yenikapı Deniz Otobüsü

12:30 Armutlu-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14:00 Avşa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

14:40 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

15:00 Avşa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

15:45 Yenikapı-Avşa Deniz Otobüsü