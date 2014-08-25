T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fırtına nedeniyle İDO'da bazı seferler iptal edildi

Marmara genelinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

25 Ağustos 2014 15:04

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin genelinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. 

İptal edilen seferler şunlar:

09:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
10:15 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
12:15 Avşa-Yenikapı Deniz Otobüsü
12:30 Armutlu-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14:00 Avşa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
14:40 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
15:00 Avşa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
15:45 Yenikapı-Avşa Deniz Otobüsü

 

 

ETİKETLER

idodeniz otobüsüseferleriptalpoyrazfırtına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24