Fırtına nedeniyle İDO'da bazı seferler iptal edildi

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin genelinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şunlar:
09:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
10:15 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
12:15 Avşa-Yenikapı Deniz Otobüsü
12:30 Armutlu-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14:00 Avşa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
14:40 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
15:00 Avşa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
15:45 Yenikapı-Avşa Deniz Otobüsü