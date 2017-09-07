Fırtına İnisiyatifi: Yeşil Yol projesiyle Karadeniz yaylaları Ayder’den katbekat rezil olur

Muhammet KAÇAR/ ÇAMLIHEMŞİN, (Rize),(DHA)– KARADENİZ Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 640 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi\'ne karşı Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde mücadele yürüten Fırtına İnisiyatifi, projeye \"Eğer Yeşil Yol projesi yapılır da, 2 bin metreden bir otoyol çalışmaya başlarsa tüm Karadeniz, ama özellikle Fırtına Vadisi ve yaylaları, Ayder’den katbekat rezil olur. Yazık olur, israf olur” diyerek tepki gösterdi.

Fırtına İnisiyatifi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘PKK\'nın yeşil yol karşıtlığını kullanarak, bölgede bir planı devreye sokmak istediği’ yönünde bazı basın yayın organlarında haberlere yer verildiği hatırlatıldı, haberin yayınlanış biçimi ve dili ile Yeşil Yolu istemeyip, bu amaçla anayasal, demokratik ve barışçıl haklarını kullananların \'hain planın\' parçası olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

PROJE İPTALİ İÇİN HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Yeşil Yol Proje\'nin doğaya zarar vereceğinin Danıştay kararıyla sabit olduğu da hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeşil yol projesinin doğaya vereceği zarar Danıştay kararları ile de sabitken; projeyi istemeyenlerin bu şekilde ağır bir töhmet altına sokulması kabul edilemez. Böylesi bir durumda; özellikle Çamlıhemşin gibi küçük bir yerde, birlikte yaşayan yeşil yol savunucuları ile karşıtları arasında tehlikeli bir gerginliğe, kutuplaşmaya neden olabilir. Yaşam savunucuları yöresini, coğrafyasını, ülkesini, gezegeni yıkımdan kurtarma çabası dışında başka bir amacı olmayan insanlardır. Doğa koruma mücadelesinde her türlü siyasi ve ekonomik rantı reddederler. Doğal denge içinde huzur, esenlik ve yaşamın devamı için doğada ve insanlar arasında barış arzu ederler. Durum böyle iken yaşam savunucuları ile PKK arasında bir bağ ya da işbirliği yahut da ‘kullanılma’ gibi iddialar, kötü niyetten öte bir anlam taşımaz. Maksatlı bu yayınlardan masum yurttaşların etkilenebileceği, yeşil yol projesinin iptali için anayasal, meşru haklarını kullanan yaşam savunucularının ağır bir suçlama altında kalabileceklerini değerlendirilmektedir.\"

YOL ÇALIŞMASI BAŞLARSA KARADENİZ\'E YAZIK OLUR

Yeşil Yolun meralara, ormanlık alanlara, yaylacılık faaliyetlerine zarar vereceğinin öne sürülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize’de Ayder ve Uzungöl\'deki gelişi güzel yapılaşmayla ile ilgili yaptığı konuşması da hatırlatılan açıklamada “Yaylaların, kadimden beri kullanıcıları olan yöre insanın elinden azar azar alınacağını, hazırlanan planlarda da yaylaların mera alanının yayla çevresi ile sınırlandırıldığını, 2000 metre de orman bulunmazken öteden beri mera alanlarının, orman olarak planlara işlendiğini resmi belgelerle gösterdik. Yaylacıların şimdiden işgalci sayıldıklarını, sözde mera alanlarını işgal ettiklerinden bahisle ceza mahkemelerinde yargılandıklarını bizzat yaşadık. Fırtına Vadisi\'nin hem milli park, hem de doğal SİT alanı olduğunu, koruma amaçlı imar planlarının 17 yıldan bu yana yapılmadığını söyledik. Israrla bölgenin plansız bırakılması nedeni ile özellikle Ayder’in kaçak yapılaşmasına yol açıldığı, önceleri bir yayla iken şimdi kaçak bir kente dönüştüğüne hepimiz şahidiz. Kontrolsüz ve plansız bir turizm anlayışı nedeni ile Ayder gibi, Uzungöl gibi ülkenin prestij alanlarının rezil edildiğini söyledik. Yeşil yol ile 2000 metre ve üzerinde inşa edilecek yolla, sözde yayla turizmi gerekçesi ile diğer kadim, ender nitelikte ve güzelliklere sahip yaylaların da birer Ayder, Uzungöl’e döneceğini söyledik. Bu ve buraya sığdıramayacağımız onlarca nedenden dolayı, Yeşil Yol’a karşı çıktık. Tam da bu tartışmalar sürerken Danıştay tarafından da \'yaylaların entegrasyonu\' başlığı altında yeşil yolun hukuksuz olduğuna dair bir karar verildi. Cumhurbaşkanı ‘Ayder\'i kirlettik, rezil ettik’ dedi. Doğrudur. Biz de aynı beyanı tekrar ediyor ve devamını ekliyoruz. Eğer Yeşil Yol yapılır da, 2 bin metreden bir otoyol çalışmaya başlarsa tüm Karadeniz, ama özellikle Fırtına Vadisi ve Yaylaları, Ayder’ den katbekat rezil olur. Yazık olur, israf olur” denildi.

MÜCADELE SÜRECEK

Doğayı koruma mücadelesinin bundan sonra da devam edeceği duyurulan açıklamada, \"Yeşil yol karşıtları, yaşam savunucuları doğal yaşam alanlarını korumak için mücadele etmişlerdir. Yaşam savunucularını ‘vatan haini, PKK\'lı’ gibi gösterip sözde habercilik kisvesi altında doğa mücadelesine saldırma ve iç içe yaşayan bölge insanlarının birlikteliğine yapılan bu çapsız ve şuursuz saldırıyı kınıyor, ret ediyor, doğa koruma mücadelemize dün olduğu gibi bugün de yarında devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz\" ifadelerine de yer verildi.

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