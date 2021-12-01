Fırtına hasarını sigorta karşılar mı?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Türkiye'nin bazı bölgelerinde şiddetli bir biçimde etkisini gösteren fırtına sonrası kaleme aldığı yazısında, sigortanın fırtına hasarını karşılayıp karşılamayacağını ele aldı.

Doğan, "Sigortanın hangi durumlarda hasarı karşılayacağının, hangi durumlarda tabelası kopan işyerine zararın rücu edileceğinin şartları var. Sigorta ya da kaskosu olma-yanlar da çatısı uçan ya da tabelası kopan işyerine zararının karşılanması için dava açabilir" dedi.

Doğan, şu bilgileri verdi:

"Eğer aracınızın kasko sigortası varsa, son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle aracınız, üzerine düşen çatıdan, tabeladan veya başka parçalardan ya da ağaçtan zarar görürse sigorta şirketi tüm zararınızı karşılar.

Trafik sigortası fırtına nedeniyle araçta meydana gelen zararı karşılamaz.

Konutunuzun konut paket poliçesi varsa, oluşan hasarı sigorta karşılar.

Oturduğunuz apartmanın fırtınada çatısı uçmuşsa ve sizin konut sigortanız varsa, diğer konutların ise sigortası yoksa; çatı hasarını binadaki hisseniz oranında sigorta öder. Konutuz müstakilse tüm zararı sigorta karşılar.

Konut paket sigortalarının çoğunda komşuluk mali mesuliyet ve üçüncü şahıs sorumluluk teminatları da bulunuyor. Fırtınada çatınızdan kopan parçanın bir başkasının aracına ya da komşunuzun konutuna vereceği zarar da bu teminattan karşılanır. Bu teminatın poliçenizde olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm."

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