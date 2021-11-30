Fırtına çarşamba günü ülkeyi terk edecek, doğu bölgelerde kar yağışı görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde dün ve bugün etkili olan fırtınanın yarın iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam edeceğini, sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde kar yağışı başlayacağını bildirdi.

Yavuz yaptığı açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın güneyinde ve Ege'de etkisini sürdüren rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar iç bölgelerde kuvvetli bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Marmara ve Ege'de dün görülen rüzgarın, bugün özellikle İç Anadolu Bölgesinde 110-120 kilometre/saate ulaştığını belirten Yavuz, yarın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodosun etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Yavuz, bugün Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli kum fırtınalarının görüldüğünü ve bu rüzgarın gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, "Yarın özellikle İç Anadolu'da orta şiddette rüzgarın görülmesini, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülmesini bekliyoruz. Buralarda rüzgarın 50 ila 80 kilometre/saat hızla esmesini bekliyoruz. Kuvvetli rüzgar ve fırtına yarın akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk edecek" dedi.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı

Ülkenin iç ve doğu bölgelerinde yağışların sürdüğünü, yarın ve perşembe günü Karadeniz Bölgesinin genelinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Doğu Akdeniz'de süreceğini tahmin ettiklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:"

Salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer hafif kar yağışlarının görülmesini beklemekteyiz. Yarınki yağışların da Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize'den Hopa'ya kadar olan kıyı hattında da çok kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışların, Elazığ, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer özellikle 1000 metrenin üzerindeki yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşların yoğun kar yağışına kadar dikkatli olmasını istiyoruz."

Cuma hava sıcaklıkları artacak

Yavuz, perşembe akşam saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarına yeni bir sistemin geleceğini tahmin ettiklerini aktararak, "Hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren rüzgarın kesilmesi ile birlikte batı ve iç bölgelerde hızlıca düşüyor. Bugün Ankara'da 14 derece olan sıcaklığın çarşamba 5 dereceye düşmesini bekliyoruz. İç bölgelerin tamamında hızlı bir düşüş var. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve iç Ege'de sıfırın altında sıcaklıkları göreceğiz" bilgisini paylaştı.

Yavuz, cuma günü batı bölgelerden Orta Akdeniz kaynaklı ılık ve yağışlı bir sistemin geleceğini, güneyli rüzgarlarla perşembe ve cuma günü Marmara, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de lodosun 40 ile 70 kilometre eseceğini söyledi.

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde artacağını belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gece saatlerine kadar iç bölgelerimizde, yarın akşam saatlerinde kadar doğu bölgelerimizdeki vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmasını istiyoruz. Dün ve bugün yaşadığımız olumsuzlukları gördük. Burada vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmalarını istemiyoruz. Özellikle iç bölgelerde kuvvetli lodosla birlikte soba ve baca zehirlenmeleri olma ihtimali var. İç ve doğu bölgelerde yaşayan soba ve baca yakan vatandaşların bu gece ve yarın dikkatli olmalarını istiyoruz. Yarın Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışların olacağından, bu bölgelerdeki vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmasını istiyoruz." (ANKA)