Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu

Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Trabzonspor, ilk maçında deplasmanda Apollon Limassol ile karşılaştı. Maç Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımı ile deplasmanda karşılaştı.
Maçın 18. dakikasında penaltı golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, bu golden 1 dakika sonra Malouda ile beraberliği yakaladı.
İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında baskın taraf Trabzonspor'du.
Trabzonspor aradığı golü 85. dakikada oyuna sonradan giren Yusuf'la buldu.
Maçın geri kalan dakikalarında gol olmayınca Trabzonspor, gruplardaki ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.