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Spor

Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon Limassol ile karşılaştı

20 Eylül 2013 00:54

Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Trabzonspor, ilk maçında deplasmanda Apollon Limassol ile karşılaştı. Maç Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımı ile deplasmanda karşılaştı.

Maçın 18. dakikasında penaltı golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, bu golden 1 dakika sonra Malouda ile beraberliği yakaladı.

İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında baskın taraf Trabzonspor'du.

Trabzonspor aradığı golü 85. dakikada oyuna sonradan giren Yusuf'la buldu.

Maçın geri kalan dakikalarında gol olmayınca Trabzonspor, gruplardaki ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.

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